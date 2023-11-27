В Тобольске сняли с поезда четырех пьяных дебоширов

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Как сообщили в тюменской транспортной полиции, обошлось без поножовщины: данная информация изначально начала распространяться в социальных сетях.
Всех участников драки сняли с поезда в Тобольске. Одного доставили в больницу, остальных — в отдел.
На данный момент выясняются причина произошедшего. Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские полицейские сняли с поезда дебошира с наркотиками в кармане. Мужчина ехал из Омска в Москву на заработки и привлек внимание своим неадекватным поведением.