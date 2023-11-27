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Published Сегодня, 03:46

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Участников пьяной драки сняли с поезда в Тобольске

В Тобольске сняли с поезда четырех пьяных дебоширов

27 ноября 2023, 03:46
Фото: 1MI

Участников пьяной драки сняли с поезда в Тобольске

В поезде, следующем из Нового Уренгоя в Уфу, произошел конфликт между четырьмя пассажирами. Один из участников пьяной драки был госпитализирован.

Как сообщили в тюменской транспортной полиции, обошлось без поножовщины: данная информация изначально начала распространяться в социальных сетях.

Всех участников драки сняли с поезда в Тобольске. Одного доставили в больницу, остальных — в отдел.

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На данный момент выясняются причина произошедшего. Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские полицейские сняли с поезда дебошира с наркотиками в кармане. Мужчина ехал из Омска в Москву на заработки и привлек внимание своим неадекватным поведением.

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