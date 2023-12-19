«Дичь»: тюменка Алена Водонаева высказалась о запрете детского шампанского

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
«Обращусь к министру промышленности и торговли РФ на предмет уточнения позиции ведомства о недопустимости продажи детского шампанского в России. Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют „детским шампанским“ и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции», — сказал Хамзаев.
Именно за это высказывание зацепилась Водонаева. В своем Телеграм-канале «VODA» Тюменка прокомментировала идею депутата.
«Никогда не понимала эту дичь. Еще бы детские сигары выпустили. Давно пора запретить это „детское шампанское“. И это действительно то, что надо запрещать. А не аборты», — пишет телеведущая.
Водонаева также назвала Хамзаева «депутатом здорового человека», так как он предложил привлечь к ответственности производителей напитков с названием «детское шампанское».
Ранее, писал «Наш город», Алена Водонаева попросила избавить ее от навязывания просмотра детских фотографий. Она призналась, что чужие дети ей неинтересны.