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Тюменка Алена Водонаева высказалась о запрете детского шампанского

«Дичь»: тюменка Алена Водонаева высказалась о запрете детского шампанского

19 декабря 2023, 08:55
Фото: 1MI

Тюменка Алена Водонаева высказалась о запрете детского шампанского

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что буде настаивать на запрете названия «детское шампанское». Его позицию прокомментировала телеведущая из Тюмени Алена Водонаева.
«Обращусь к министру промышленности и торговли РФ на предмет уточнения позиции ведомства о недопустимости продажи детского шампанского в России. Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют „детским шампанским“ и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции», — сказал Хамзаев.

Именно за это высказывание зацепилась Водонаева. В своем Телеграм-канале «VODA» Тюменка прокомментировала идею депутата.

«Никогда не понимала эту дичь. Еще бы детские сигары выпустили. Давно пора запретить это „детское шампанское“. И это действительно то, что надо запрещать. А не аборты», — пишет телеведущая.

Водонаева также назвала Хамзаева «депутатом здорового человека», так как он предложил привлечь к ответственности производителей напитков с названием «детское шампанское».

Ранее, писал «Наш город», Алена Водонаева попросила избавить ее от навязывания просмотра детских фотографий. Она призналась, что чужие дети ей неинтересны.

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