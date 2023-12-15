В школах Тюменской области усилили меры безопасности

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Кроме того, руководителям школ поручено уделить особое внимание пропускному режиму и мерам по охране объектов образования.
«Активизирована деятельность привлекаемых охранных предприятий, организованы проверки исправности ограждений, освещения. С учащимися проводятся профилатические беседы», — сообщили 72.RU в инфоцентре.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские школьники и родители учащихся жалуются на холод в общеобразовательных учреждениях. По словам тюменцев, из-за низко температуры в помещении детям приходится сидеть на уроках в пуховиках и перчатках.