nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В тюменских школах усилили меры безопасности после трагедии в Брянске

В школах Тюменской области усилили меры безопасности

15 декабря 2023, 06:27
Фото: 1MI

В тюменских школах усилили меры безопасности после трагедии в Брянске

В тюменских школах усилили меры безопасности после произошедшей в Брянске трагедии. По данным информационного центра правительства региона, с сотрудниками общеобразовательных учреждений проводятся инструктажи.
Сюжет
Дети

Кроме того, руководителям школ поручено уделить особое внимание пропускному режиму и мерам по охране объектов образования.

«Активизирована деятельность привлекаемых охранных предприятий, организованы проверки исправности ограждений, освещения. С учащимися проводятся профилатические беседы», — сообщили 72.RU в инфоцентре.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские школьники и родители учащихся жалуются на холод в общеобразовательных учреждениях. По словам тюменцев, из-за низко температуры в помещении детям приходится сидеть на уроках в пуховиках и перчатках.

Читайте также:
В Тюмени построят банный комплекс с бассейнами за 150 миллионов рублейРост цен в Тюменской области достиг 63%: в лидерах туризм и яйцаРуководству спорторганизаций Тюмени увеличат оклады. Кто будет зарабатывать больше?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Безопасность
Подпишитесь
Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
Вчера, 14:19
«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары
Вчера, 09:47
«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
Вчера, 06:56
«Фуры по кюветам лежат»: Путина попросили расширить трассу Тюмень — Омск
Вчера, 13:57
В Тюмени открылся новый торговый центр
Сегодня, 04:52
Убил незнакомца на спор: на СВО погиб осужденный тюменец
Сегодня, 06:19