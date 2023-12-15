Количество онлайн-взносов на негосударственную пенсию в России выросло на 70%

По данным ВТБ, за 11 месяцев 2023 года клиенты банка сделали более 22,5 тысячи добровольных пенсионных взносов онлайн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 70%.

Количество взносов, проведенных через Систему быстрых платежей (СБП), достигло 34%, а их объем превысил 77% от общей суммы средств, внесенных на пенсионные счета. Сегодня практически любую услугу или документ клиент может получить дистанционно за несколько минут. Это не только быстро, но и доступно для огромного количества людей, не имеющих возможности дойти до отделения фонда или банка. В то же время, количество взносов, проведенных через СБП, говорит о росте доверия к инновационным платежным каналам, ведь еще в прошлом году их доля составляла лишь 19%, — рассказала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. Отметим, свыше четверти взносов были направлены на открытие новых договоров негосударственного пенсионного обеспечения, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Остальные три четверти пополнений проходили в рамках действующих договоров.