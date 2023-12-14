nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Тюменский ЧОП оштрафован на 204 тыс. рублей за сговор с птицефабрикой «Боровская»

Тюменский ЧОП оштрафован на 204 тыс. рублей за сговор с птицефабрикой «Боровская»

14 декабря 2023, 15:08
Фото: 1MI
Накануне арбитражный суд Тюменской области оштрафовал ЧОП «Аврора» на 204 тыс. рублей. Компания нарушила закон о проведении торгов, заранее договорившись о контракте с птицефабрикой «Боровская», сообщает пресс-служба региональной ФАС.

Как установили антимонопольщики, предприятие заключило контракт с охранной фирмой, как с единственным поставщиком услуг в обход проведения конкурентных процедур.

«Антимонопольное ведомство выявило наличие между птицефабрикой „Боровская“ и ЧОП „Аврора“ антиконкурентного соглашения, направленного на ограничение конкуренции на рынке охранных услуг Тюмени и Тюменского района», — пояснили в службе.

ЧОП, получив постановление ФАС о привлечении к административной ответственности, попытался оспорить его в арбитражном суде, но безуспешно. В ведомстве отметили — на сегодня административное наказание исполнено.

Читайте также:
Подконтрольная тюменскому правительству птицефабрика закупает эксклюзивный автоТюменские власти заплатят подрядчику за благоустройство нового сквера 87 млн рублейУлицу Мельникайте в Тюмени продлят до Щербакова
#Общество#Ирина Швецова#Закупки#ЧОП#ФАС#Птицефабрика Боровская
Подпишитесь
Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
Сегодня, 14:19
«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары
Сегодня, 09:47
«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
Сегодня, 06:56
«Фуры по кюветам лежат»: Путина попросили расширить трассу Тюмень — Омск
Сегодня, 13:57
Жители коттеджного поселка в Тюмени 10 лет ждут строительства дорог
Сегодня, 04:05
Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы
Сегодня, 04:35