Тюменский ЧОП оштрафован на 204 тыс. рублей за сговор с птицефабрикой «Боровская»

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Как установили антимонопольщики, предприятие заключило контракт с охранной фирмой, как с единственным поставщиком услуг в обход проведения конкурентных процедур.
«Антимонопольное ведомство выявило наличие между птицефабрикой „Боровская“ и ЧОП „Аврора“ антиконкурентного соглашения, направленного на ограничение конкуренции на рынке охранных услуг Тюмени и Тюменского района», — пояснили в службе.
ЧОП, получив постановление ФАС о привлечении к административной ответственности, попытался оспорить его в арбитражном суде, но безуспешно. В ведомстве отметили — на сегодня административное наказание исполнено.