Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Щербакова

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Проект подготовил ПИИ «Тюменьдорпроект» — компания еще в начале прошлого года одержала победу в соответствующем тендере. На эти цели из бюджета было выделено 35,8 миллионов рублей.
В настоящее время документы планируют отправить на государственную экспертизу. На ее проведение выделено 3,6 миллиона рублей. Соответствующую закупку опубликовал департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. В документах указано, что экспертиза проектной документации должны быть проведена в течение месяца.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе открыли два новых съезда на дорожной развязке Мельникайте — Дамбовская. Теперь водители могут беспрепятственно выезжать с улицы Мельникайте в сторону микрорайона Тура и заезжать с улицы Дамбовской на мост.