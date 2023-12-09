Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Щербакова

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе открыли два новых съезда на дорожной развязке Мельникайте — Дамбовская. Теперь водители могут беспрепятственно выезжать с улицы Мельникайте в сторону микрорайона Тура и заезжать с улицы Дамбовской на мост.