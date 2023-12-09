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Тюменске власти сделают Мельникайте еще больше

Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Щербакова

9 декабря 2023, 04:29
Фото: 1MI

Тюменске власти сделают Мельникайте еще больше

Тюменские власти планируют продлить улицу Мельникайте до Щербакова. Разработка проектной документации по строительству улица Мельникайте от Дружбы до Щербакова уже завершена.

Проект подготовил ПИИ «Тюменьдорпроект» — компания еще в начале прошлого года одержала победу в соответствующем тендере. На эти цели из бюджета было выделено 35,8 миллионов рублей.

В настоящее время документы планируют отправить на государственную экспертизу. На ее проведение выделено 3,6 миллиона рублей. Соответствующую закупку опубликовал департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. В документах указано, что экспертиза проектной документации должны быть проведена в течение месяца.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе открыли два новых съезда на дорожной развязке Мельникайте — Дамбовская. Теперь водители могут беспрепятственно выезжать с улицы Мельникайте в сторону микрорайона Тура и заезжать с улицы Дамбовской на мост.

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