Подконтрольная тюменскому правительству птицефабрика закупает эксклюзивный авто

Отметим, в минувшем году тюменская птицефабрика «Боровская» потеряла более 50% выручки. В опубликованной финансовой отчетности было указано, что выручка упала на 57% — до 2,2 миллиардов рублей. Чистая прибыль увеличилась на 184% и достигла 678 миллионов рублей. В 2021 году предприятие претерпело убыток в размере 811 миллионов рублей.