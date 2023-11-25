Подконтрольная тюменскому правительству птицефабрика закупает эксклюзивный авто

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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В документах указано, что автомобиль должен быть 2023 года выпуска, цвет кузова — изумрудный, комплектация — Exclusive, автоматическая коробка передач. Отмечено, что автомобиль должен быть поставлен в течение 10 дней после подписания договора.
Заявки на участие в закупке будут принимать до 30 ноября. В этот же день состоится подведение итогов.
Отметим, в минувшем году тюменская птицефабрика «Боровская» потеряла более 50% выручки. В опубликованной финансовой отчетности было указано, что выручка упала на 57% — до 2,2 миллиардов рублей. Чистая прибыль увеличилась на 184% и достигла 678 миллионов рублей. В 2021 году предприятие претерпело убыток в размере 811 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие разместило на портале Тюменские власти объявило о закупке двух внедорожников стоимостью 9,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер состоялся в начале ноября.