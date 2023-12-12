Заработок на зависимости: как фейковые клиники «подменяют» реальные

Член общественного совета Министерства социальной политики России Антон Соколов обращался с вопросами о проверке сайтов до выдачи их в поиск и в «Яндекс», и в надзорные органы. Письма поступили в прокуратуры Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, Сургута, Новосибирска и других городов с просьбой проверить страницы и признать информацию, размещенную на них, запрещенной информацией. Однако ответа на запросы пока не поступило.