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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Тюмени выросло количество несовершеннолетних наркоманов

В Тюмени выросло количество малолетних наркоманов

5 декабря 2023, 08:22
Фото: 1MI

В Тюмени выросло количество несовершеннолетних наркоманов

Согласно статистике, за употреблением запрещенных веществ чаще всего замечают мальчиков.

В Тюмени растет количество несовершеннолетних, употребляющих наркотики. Об этом стало известно из документа, размещенного на сайте администрации города.

В документе утверждается, что общая заболеваемость наркоманией составляет 228.4 человека на 100 тысяч населения. В том числе доля школьников — 1,1%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель находился на уровне 220 человек на 100 тысяч населения и 0,8% школьников соответственно.

Также отмечено, что мальчиков, употребляющих наркотики, больше, чем девочек. Средний возраст учащихся, замеченных за употреблением веществ — 15-17 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что заключенным в тюменских колониях запрещенные вещества перекидывают через забор с помощью рогаток. Способы доставки изобретают их родственники и друзья.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Тюменцы#Наркотики#Подросток#Любовь Селезнева
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