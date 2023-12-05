В Тюмени выросло количество малолетних наркоманов

В документе утверждается, что общая заболеваемость наркоманией составляет 228.4 человека на 100 тысяч населения. В том числе доля школьников — 1,1%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель находился на уровне 220 человек на 100 тысяч населения и 0,8% школьников соответственно.