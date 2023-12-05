В Тюмени выросло количество малолетних наркоманов

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Тюмени растет количество несовершеннолетних, употребляющих наркотики. Об этом стало известно из документа, размещенного на сайте администрации города.
В документе утверждается, что общая заболеваемость наркоманией составляет 228.4 человека на 100 тысяч населения. В том числе доля школьников — 1,1%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель находился на уровне 220 человек на 100 тысяч населения и 0,8% школьников соответственно.
Также отмечено, что мальчиков, употребляющих наркотики, больше, чем девочек. Средний возраст учащихся, замеченных за употреблением веществ — 15-17 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что заключенным в тюменских колониях запрещенные вещества перекидывают через забор с помощью рогаток. Способы доставки изобретают их родственники и друзья.