Тюменец заступился за свою подругу и получил перелом челюсти

Мужчина объяснил, что находился в гостях. Когда он вышел из дома с друзьями, к ним подошла компания людей. Один из них резко высказался в адрес знакомой потерпевшего: мужчина это терпеть не стал и заступился за подругу. В конечном итоге словесный конфликт перерос в драку.