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В Тюмени сломали челюсть мужчине, за то что он заступился за подругу

Тюменец заступился за свою подругу и получил перелом челюсти

11 декабря 2023, 03:28
Фото: 1MI

В Тюмени сломали челюсть мужчине, за то что он заступился за подругу

В больницу поступил тюменец 1988 года рождения с переломом челюсти. О пациенте медики сообщили полицейским.
Сюжет
Суд

Мужчина объяснил, что находился в гостях. Когда он вышел из дома с друзьями, к ним подошла компания людей. Один из них резко высказался в адрес знакомой потерпевшего: мужчина это терпеть не стал и заступился за подругу. В конечном итоге словесный конфликт перерос в драку.

Стражи порядка задержали нападавшего, тюменец оказался неоднократно судим. Теперь ему светит еще один срок, на этот раз по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец отправился в колонию за незаконное хранение оружия и поножовщину. Знакомые мужчины утверждают, что раньше он буйным не был.

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