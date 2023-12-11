Тюменец заступился за свою подругу и получил перелом челюсти

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Мужчина объяснил, что находился в гостях. Когда он вышел из дома с друзьями, к ним подошла компания людей. Один из них резко высказался в адрес знакомой потерпевшего: мужчина это терпеть не стал и заступился за подругу. В конечном итоге словесный конфликт перерос в драку.
Стражи порядка задержали нападавшего, тюменец оказался неоднократно судим. Теперь ему светит еще один срок, на этот раз по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец отправился в колонию за незаконное хранение оружия и поножовщину. Знакомые мужчины утверждают, что раньше он буйным не был.