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Posted 10 декабря, 05:13

Published 10 декабря, 05:13

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Штаты сельских филиалов Тюменской облбольницы продолжают пополняться новыми кадрами

Штаты сельских филиалов Тюменской облбольницы продолжают пополняться новыми кадрами

10 декабря 2023, 05:13
Фото: 1MI
Штаты районных филиалов Тюменской областной больницы продолжают пополняют новые специалисты. Только в последний квартал в сельскую медицину пришли работать восемь врачей и три специалиста среднего медперсонала. Двое из них по целевому направлению, сообщает депздрав ТО.
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Недавно в Первомайский ФАП по программе «Земский фельдшер» устроилась Светлана Сибилева, у которой за плечами 30-летний опыт работы в медицине.

«Штат Вагайской больницы пополнен высококвалифицированными, ответственными врачами и медицинскими сестрами, способными решить любые поставленные задачи. Мы выполняем нашу главную цель — последовательное повышение качества жизни населения», — рассказал главный врач ОБ № 9 Павел Грибанов.

Реализация областной программы по обеспечению медицинских учреждений нужными кадрами являются важными компонентами нацпроекта «Здравоохранение».

Также отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.

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