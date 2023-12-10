Штаты сельских филиалов Тюменской облбольницы продолжают пополняться новыми кадрами

Posted 10 декабря, 05:13
Published 10 декабря, 05:13
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Недавно в Первомайский ФАП по программе «Земский фельдшер» устроилась Светлана Сибилева, у которой за плечами 30-летний опыт работы в медицине.
«Штат Вагайской больницы пополнен высококвалифицированными, ответственными врачами и медицинскими сестрами, способными решить любые поставленные задачи. Мы выполняем нашу главную цель — последовательное повышение качества жизни населения», — рассказал главный врач ОБ № 9 Павел Грибанов.
Реализация областной программы по обеспечению медицинских учреждений нужными кадрами являются важными компонентами нацпроекта «Здравоохранение».
Также отметим, кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы всё больше молодых специалистов приезжают на работу в сельскую местность.