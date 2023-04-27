Еще в одном селе Тюменской области открылась новая амбулатория

Posted 27 апреля 13:17
Published 27 апреля 13:17
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, открытие сельской амбулатории прошло 21 апреля.
Врачебная амбулатория обслуживает население в количестве более 8200, в том числе 2000 детей, располагается в здании модульного типа площадью более 300 квадратных метров. Мощность медучреждения составляет порядка 50 посещений в смену, рассчитано на более 4000 человек. Здесь располагаются кабинеты терапевта и педиатра, доврачебный кабинет (фельдшер), дневной стационар, кабинет функциональной диагностики (экг), гинеколог, процедурный кабинет.
«Наша главная задача – это оказание своевременной качественной медицинской помощи населению. Теперь жители смогут получить её в новых, современных, комфортных условиях, так как новое здание амбулатории отвечает всем требования современного здания, просторное и функциональное. Всё это становится возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и, конечно, хочется поблагодарить Департамент здравоохранения и Правительство Тюменской области за помощь в реализации улучшения условий для наших пациентов», - отметил Мигран Мартиросян, главный врач областной больницы № 19