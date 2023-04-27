Еще в одном селе Тюменской области открылась новая амбулатория

«Наша главная задача – это оказание своевременной качественной медицинской помощи населению. Теперь жители смогут получить её в новых, современных, комфортных условиях, так как новое здание амбулатории отвечает всем требования современного здания, просторное и функциональное. Всё это становится возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и, конечно, хочется поблагодарить Департамент здравоохранения и Правительство Тюменской области за помощь в реализации улучшения условий для наших пациентов», - отметил Мигран Мартиросян, главный врач областной больницы № 19