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Posted 27 апреля 13:17

Published 27 апреля 13:17

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

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Еще в одном селе Тюменской области открылась новая амбулатория

27 апреля 2023, 13:17
Фото: 1MI
В Тюменской области активными темпами реализуется региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения», в рамках которой в сельской местности появляются современные ФАПы и амбулатории. Недавно новоселье справили медики из Кулаково.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, открытие сельской амбулатории прошло 21 апреля.

Врачебная амбулатория обслуживает население в количестве более 8200, в том числе 2000 детей, располагается в здании модульного типа площадью более 300 квадратных метров. Мощность медучреждения составляет порядка 50 посещений в смену, рассчитано на более 4000 человек. Здесь располагаются кабинеты терапевта и педиатра, доврачебный кабинет (фельдшер), дневной стационар, кабинет функциональной диагностики (экг), гинеколог, процедурный кабинет.

«Наша главная задача – это оказание своевременной качественной медицинской помощи населению. Теперь жители смогут получить её в новых, современных, комфортных условиях, так как новое здание амбулатории отвечает всем требования современного здания, просторное и функциональное. Всё это становится возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и, конечно, хочется поблагодарить Департамент здравоохранения и Правительство Тюменской области за помощь в реализации улучшения условий для наших пациентов», - отметил Мигран Мартиросян, главный врач областной больницы № 19

 

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