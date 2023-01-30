Новая врачебная амбулатория открылась в селе Ембаево Тюменского района

Posted 30 января 11:53
Published 30 января 11:53
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
В здании площадью 600 квадратных метров обустроены кабинеты доврачебной, неотложной помощи и профилактики - в них есть все необходимое оборудование. Вести прием здесь будут терапевты, педиатры, хирурги, стоматологи, гинекологи.
«Сегодня развитие первичного звена здравоохранения – это одно из важнейших направлений. Много сил и средств выделяется на его совершенствование. Люди могут получить не только базовую медпомощь, но и сервис, уровень, качество, уважение. Самое главное, амбулатория – это и социальная точка. Центр здоровья тоже играет немаловажную роль. Здоровым будет тот человек, который следит за своим здоровьем, проходит профилактические мероприятия. Поэтому медицина старается сейчас воспитать, просветить пациентов, чтобы люди реже сталкивались с тяжелыми заболеваниями», – отметила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Новая амбулатория позволит сделать медицинскую помощь более доступной для сельских жителей, а это порядка 9 тысяч взрослых пациентов и 2 тысяч детей в год.
Напомним, одним из главных приоритетов в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации нацпроекта «Здоровье».
По обеим программам в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.