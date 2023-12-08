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В тюменских школах и детсадах усилят меры безопасности из-за трагедии в Брянске

В тюменских школах усилят меры безопасности после трагедии в Брянске

8 декабря 2023, 04:00
Фото: 1MI

В тюменских школах и детсадах усилят меры безопасности из-за трагедии в Брянске

Из-за произошедшей трагедии в Брянске в Тюмени в городских школах и детских садах усилят меры безопасности. В общеобразовательных и дошкольных учреждениях организуют дежурства сотрудников полиции.
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Полиция

Усиление мер безопасности также связано и с распространяющимися по соцсетям сообщениями с угрозами о планируемых терактах в Тюмени, пишет 72.RU со ссылкой на источника.

По словам главы «Лиги безопасного интернета», общественницы Екатерины Мизулиной, вероятнее всего, сообщения с угрозами рассылают провокаторы с Украины.

«Страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Все это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Все будет хорошо», — отметила Екатерина Мизулина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня из-за морозов отменены занятия у первой смены 1-11 классов. В настоящее время термометры показывают -37.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Школы#Новости тюмени#Безопасность#Полиция
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