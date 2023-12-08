В тюменских школах усилят меры безопасности после трагедии в Брянске

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Усиление мер безопасности также связано и с распространяющимися по соцсетям сообщениями с угрозами о планируемых терактах в Тюмени, пишет 72.RU со ссылкой на источника.
По словам главы «Лиги безопасного интернета», общественницы Екатерины Мизулиной, вероятнее всего, сообщения с угрозами рассылают провокаторы с Украины.
«Страшные угрозы школам распространяются в Вологде и Тюмени. Все это делают те же самые провокаторы с Украины, о которых я говорила не раз. Полиция всю информацию проверяет. Все будет хорошо», — отметила Екатерина Мизулина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня из-за морозов отменены занятия у первой смены 1-11 классов. В настоящее время термометры показывают -37.