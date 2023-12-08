Настоящий «дубак»: на юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -42

В Ишиме также как и в остальных городах юга Тюменской области в пятницу будет холодно — утром термометры покажут -35…-38 (по ощущениям -42), днем температура воздуха составит -32.-34, в ночные часы до -35. День ожидается малооблачным, скорость ветра составит 1,7-1,8 м/с.