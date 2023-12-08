Настоящий «дубак»: на юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -42

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Published Сегодня, 01:02
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Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 8 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 1,6 м/с. Утром термометры покажут -32…-35 (по ощущениям -39), в течение дня температура воздуха составит -30…-31, в вечерние и ночные часы -31…-32.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01, закат в 15:57 продолжительность дня 6 часов 56 минут.
В Тобольске в пятницу в течение дня синоптики обещают переменную облачность, ветер до 1,6 м/с. Утром температура воздуха составит -33…-36 (по ощущениям -40), к полудню столбики термометров покажут -30…-31, в вечерние время опустятся до -31…-32.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58, закат в 15:38 продолжительность дня 6 часов 40 минут.
В Ялуторовске в пятницу, 8 декабря, метеорологи обещают малооблачную погоду, ветер до 1,6 м/с. Утром термометры покажут -35…-38 (по ощущениям -42), днем -33…-32, в темное время суток температура воздуха составит -34.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 15:57 продолжительность дня 7 часов 2 минуты.
В Заводоуковске 8 декабря утром ожидаются 40-градусные морозы (по ощущениям -44), днем намного теплее не станет: -32…-35. В ночные часы температура воздуха составит -36. День пройдет без осадков, скорость ветра составит 1,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53, закат в 15:57, продолжительность дня 7 часов 4 минуты.
В Ишиме также как и в остальных городах юга Тюменской области в пятницу будет холодно — утром термометры покажут -35…-38 (по ощущениям -42), днем температура воздуха составит -32.-34, в ночные часы до -35. День ожидается малооблачным, скорость ветра составит 1,7-1,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39, закат в 15:48 продолжительность дня 7 часов 9 минут.