Микробиолог Никулин: «К нам пришел коронавирус, специально нацеленный на русских»

О генетической подоплеке коронавируса говорят далеко не в первый раз. Ученые уже рассматривали этот вопрос на примере Италии, которая в первую волну пандемии оказалась самой уязвимой к вирусу. Тогда были выявлены три вариации в гене ACE2, которые часто встречаются именно у итальянцев и других европейцев, и почти никогда у азиатов. В другом исследовании, которое провел генеральный хирург США Джером Адамс, говорится, что от коронавируса больше пострадали афроамериканцы.