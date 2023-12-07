Микробиолог Никулин: «К нам пришел коронавирус, специально нацеленный на русских»

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
По данным федерального оперштаба, новая разновидность COVID распространяется по стране с большой скоростью. Рост заболеваемости зафиксирован в 79 из 89 регионов. В Тюменской области за неделю положительный ПЦР-тест получили более двух тысяч человек, в ХМАО почти столько же — 1879. За этот же период в России с коронавирусом госпитализированы 8 тысяч пациентов, это на 25% больше чем неделей ранее.
Одновременно в зарубежных СМИ появилось интервью российского микробиолога, бывшего члена комиссии ООН по химическому и бактериологическому оружию Игоря Никулина, который уверяет, что новый штамм COVID имеет лабораторное происхождение и то, что вирус создан, как оружие, направленное против определенных этнических групп.
Выводами из своей теории Игорь Никулин поделился с «Новыми Известиями».
«В природе таких мутаций не бывает. Белковая вставка SARS — чисто человеческая, в природе такого не существует. Не может быть, чтобы вирус сам поменял клетку на человеческую. Именно через эту клетку-мишень вирус и проникает в человеческий организм. Работы шли в 400-х американских лабораториях, разбросанных по всему миру. Видимо, у нас это начали понимать на самом высоком уровне: в рамках ОДКБ сейчас создан координационный совет по биологический безопасности. Тот факт, что у коронавируса такое множество мутаций, также наводит на мысль об их лабораторном происхождении. Вирусы подвержены мутациям, но не до такой же степени, чтобы давать сотни вариантов за два-три года! Такого в природе не было никогда. И это — доказательство того, что с коронавирусом продолжают работать военные вирусологи», — отметил эксперт.
О генетической подоплеке коронавируса говорят далеко не в первый раз. Ученые уже рассматривали этот вопрос на примере Италии, которая в первую волну пандемии оказалась самой уязвимой к вирусу. Тогда были выявлены три вариации в гене ACE2, которые часто встречаются именно у итальянцев и других европейцев, и почти никогда у азиатов. В другом исследовании, которое провел генеральный хирург США Джером Адамс, говорится, что от коронавируса больше пострадали афроамериканцы.
«Такие наблюдения ведутся давно. Установлено, что штамм Стелс-Омикрон сильнее ударил по монголоидной расе. Самые серьезные ковидные поражения зафиксированы в Шанхае, там в день заболевали по 30 тысяч человек. У славян — коронавирусная инфекция проявляется по-своему, болезнь проходит с атипичной пневмонией. Могу предположить, что сейчас к нам пришел ковид, специально нацеленный на славян. Иначе, как объяснить, что заболеваемость в кавказских республиках несравнимо ниже, чем по России в целом?» — заявил Никулин.
Микробиолог не отрицает, что новый коронавирус стал следствием СВО. О секретных лабораториях в Украине заявляли не раз самые разные источники, в том числе Минобороны России. Одна из них находилась в Харьковской области, неподалеку от границы с РФ. Предположительно, что здесь проводились разработки биохимического оружия.
Другой эксперт также не стал отрицать, что коронавирус мог стать продуктом, искусственно созданным в лабораториях. Однако в его направленности против определенной этнической группы член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.
«Я допускаю лабораторное происхождение коронавируса. Причем склоняюсь к тому, что его вывели искусственно в английских, а не в лабораториях США. В частности, я допускаю лабораторное происхождение штамма Омикрон. Возможно, кто-то решил положить конец пандемии и спровоцировал мутацию вируса в сторону патогенности. С каждой последующей мутацией вирус, как известно, слабел. В результате Омикрон подействовал как живая вакцина. Что касается воздействия на этнические группы, какой-либо статистики и доказательных данных на этот счет нет, одни предположения. Можно разработать вирус, направленный против конкретного человека, но против целой расы — это сомнительно. Что касается высокой смертности от коронавируса в Италии, то изначально ковид там начал распространяться в домах престарелых, среди стариков с ослабленным иммунитетом», — пояснил профессор.
У нового штамма COVID-19 пока нет имени. Его проявления практически не отличаются от симптомов предыдущих — кашель, насморк, температура, головная боль, першение в горле, вялость и высокая утомляемость. При первых признаках заболевания рекомендуется сделать тест, если он будет положительным — следить за сатурацией. В случае ухудшения состояния немедленно обратиться за медпомощью.