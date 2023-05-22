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Смертельный вирус чуть не убил жительницу Тюмени прилетевшую из Таиланда

22 мая 2023, 10:25
Фото: 1MI

Жительница Тюмени приехала из Таиланда с лихорадкой Денге

Тюменка заболели лихорадкой Денге. По данным инцормцентра правительства Тюменской области, она обратилась за помощью к медикам уже по прилёту в Тюмень.

Женщина заразилась в Таиланде, но вернувшись из отдыха почувствовала недомогание.

«Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой. Лихорадка Денге страшна развитием тяжелой формы заболевания с большой вероятностью летального исхода», - сообщила врач Ольга Климович.

Туристам отправляющимся в Таиланд, Вьетнам следует проявить осторожность.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что путёвки в Таиланд для тюменцев подешевели на 20-30%. Сэкономить на поезде можно при вылете из Екатеринбурга.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Болезнь#Вирус#Александр Мязин
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