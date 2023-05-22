Смертельный вирус чуть не убил жительницу Тюмени прилетевшую из Таиланда

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Женщина заразилась в Таиланде, но вернувшись из отдыха почувствовала недомогание.
«Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой. Лихорадка Денге страшна развитием тяжелой формы заболевания с большой вероятностью летального исхода», - сообщила врач Ольга Климович.
Туристам отправляющимся в Таиланд, Вьетнам следует проявить осторожность.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что путёвки в Таиланд для тюменцев подешевели на 20-30%. Сэкономить на поезде можно при вылете из Екатеринбурга.