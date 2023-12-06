Настоящая зима пришла в Тобольск вместе с медведями СУЭНКО

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Пятый юбилейный раз белые медведи СУЭНКО приезжают в Тобольск, чтобы встретить Новый год в самом красивом месте города. Впервые Шишка, Морошка, Тучка и Сонька приехали в 2019 году и настолько подружились с тоболяками, что их приезд стал предновогодней долгожданной традицией.
Каждый раз энергетики готовят для друзей развлекательную программу. В этот вечер по взмаху волшебной палочки тысячи гирлянд засияли на медвежьем семействе и озарили всё вокруг.
«Как здорово видеть счастливые лица детей, которые с нетерпением ждут приезда новогодних символов — наших медведей», — отмечают сотрудники компании.
Традиционно СУЭНКО украсили город светодиодными арками — «Порталами желаний». В этом году в Тобольске их семь, а две в новом дизайне. Одна установлена на Красной площади, другая в подгорной части на улице Мира. На Красной площади появились и другие светодиодные объекты: 11-метровая елка и пирамиды высотой 6 и 9 метров.
Сегодня после торжественного мероприятия стартует конкурс на самое креативное «Селфи с Медведями». Сделайте оригинальное фото с любым из медведей, отправьте в группу СУЭНКО Вконтакте, с обязательными тэгами #медведисуэнко #медведисуэнко2023 #селфисмедведями. Победителя, который получит «медвежьи» призы, будут выбирать каждую неделю открытым голосованием.