Настоящая зима пришла в Тобольск вместе с медведями СУЭНКО

Традиционно СУЭНКО украсили город светодиодными арками — «Порталами желаний». В этом году в Тобольске их семь, а две в новом дизайне. Одна установлена на Красной площади, другая в подгорной части на улице Мира. На Красной площади появились и другие светодиодные объекты: 11-метровая елка и пирамиды высотой 6 и 9 метров.