СУЭНКО обеспечила электроэнергией 162 социально значимых объекта

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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В Тюменской области выполнен 71 договор на общую мощность 26,2 МВт. Самая большая мощность потребовалась для новых жилых комплексов: 13 ЖК получили 15,8 МВт. 4,7 МВт запросили школы и учебные заведения. Производственных объектов подключили на 1,9 МВт.
Самая многочисленная категория — объекты благоустройства: по ним исполнили 19 договоров. Это уличное освещение в Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске и Тобольске, элементы благоустройства в Александровском саду Тобольска, сквере Равновесия и сквере Авиаторов в Тюмени и др.
Среди подключенных объектов — новые дома в ЖК «Айвазовский», «Сердце Сибири» в Тюмени, ЖК «Счастье» в Ялуторовске. В новом цифровом микрорайоне в Плеханово, кроме подключения новых домов обеспечили электроснабжение школы, котельной для нужд всего микрорайона. В заречной части Тюмени, у озера Алебашево, кроме подключения нескольких жилых комплексов, подключили освещение новой дороги по ул. Тимофея Кармацкого. Она соединила два района заречной части города. Еще энергетики обеспечили мощностью новую территорию в Тюмени — квартал «Комарово Парк», детский сад в Березняках и новую школу в микрорайоне Тура.
Важный социально значимый объект в Ишиме — средняя общеобразовательная школа № 4. Она расположена в залинейной части города, где активно ведется жилая застройка. Старое здание школы было рассчитано на 400 мест. Новая школа вместит 600 учеников. Чтобы обеспечить заявленную мощность, энергетики построили кабельные линии до новых ВРУ школы и заменили прежние силовые трансформаторы в трансформаторной подстанции.
В Курганской области СУЭНКО подключила 91 потребителя на общую мощность 4,9 МВт.
По суммарной мощности в регионе в III кв. лидируют производственные объекты — 2,1 МВт. Далее идут ЖК: для 5 жилых комплексов в Кургане подключили 1,1 МВт мощности. 0,6 МВт получили 7 сельскохозяйственных предприятий.
Курганские энергетики подключили 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Макушинском, Притобольном, Варгашинском и Шадринском районах.
Больше всего заявок в Зауралье поступило по объектам благоустройства — 51. Все на подключение уличного освещения в Кургане, Шадринске, Катайске, Щучье, Петухово и 14 муниципальных округах: Варгашинском, (Варгаши, Мостовское), Кетовском (Каширино), Мишкинском (Мишкино, Мыркайское, Сосново), Куртамышском (Куртамыш, Костылево, Вехти, Клоктухино), Звериноголовском (Звериноголовское), Каргапольском (Каргаполье, Шадринский), Лебяжьевском, Притобольном (Чернавское, Межборное), Целинном (Целинное), Щучанском (Клюквенное), Макушинском, Шатровском (Дворцы), Далматовском (Белое) и Юргамышском (Караси).