СУЭНКО обеспечила электроэнергией 162 социально значимых объекта

Среди подключенных объектов — новые дома в ЖК «Айвазовский», «Сердце Сибири» в Тюмени, ЖК «Счастье» в Ялуторовске. В новом цифровом микрорайоне в Плеханово, кроме подключения новых домов обеспечили электроснабжение школы, котельной для нужд всего микрорайона. В заречной части Тюмени, у озера Алебашево, кроме подключения нескольких жилых комплексов, подключили освещение новой дороги по ул. Тимофея Кармацкого. Она соединила два района заречной части города. Еще энергетики обеспечили мощностью новую территорию в Тюмени — квартал «Комарово Парк», детский сад в Березняках и новую школу в микрорайоне Тура.