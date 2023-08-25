СУЭНКО завершила реконструкцию сетей электроснабжения в 24 садоводствах Тюмени

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Работы велись по двум направлениям: силами филиалов АО «СУЭНКО» Курганской области и с привлечением подрядных организаций. В 18 садоводствах энергетики установили более 1400 опор и смонтировали более 52,6 км линейного провода. Компанией-подрядчиком уже выполнены работы в 6 садоводствах, а до конца года планируется реконструкция сетей электроснабжения еще в 17 садоводческих обществах.
Кроме того, в рамках ремонтной программы СУЭНКО на территории СНТ с начала года выполнен ремонт 8,7 км линий электропередач, а также произведена замена и выправка более 120 опор.
Работы по обеспечению качественным и надежным электроснабжением садоводств продолжатся до полного выполнения всех запланированных мероприятий.
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.