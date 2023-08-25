СУЭНКО завершила реконструкцию сетей электроснабжения в 24 садоводствах Тюмени

Работы велись по двум направлениям: силами филиалов АО «СУЭНКО» Курганской области и с привлечением подрядных организаций. В 18 садоводствах энергетики установили более 1400 опор и смонтировали более 52,6 км линейного провода. Компанией-подрядчиком уже выполнены работы в 6 садоводствах, а до конца года планируется реконструкция сетей электроснабжения еще в 17 садоводческих обществах.