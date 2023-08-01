В СУЭНКО «цифровизировали» оперативно-выездные бригады

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
«Сибирско-Уральская энергетическая» компания продолжает развивать проект «Цифровая модель сети» (ЦМС) в рамках цифровизации деятельности компании. Разработанная программа объединяет и координирует «в цифре» оперативно-технологическое управление сетями, аварийно-восстановительные работы, техническое обслуживание и ремонт, геоинформационное картографирование энергообъектов.
Новый шаг — оснащение выездного персонала планшетами со специализированными приложениями — оптимизирует его работу, в частности сократит время на устранение аварийных ситуаций. Персонал теперь не просто монтеры с бумажными схемами и нарядами-допусками, а ЦМС-монтеры. Вся их работа оцифрована в одном гаджете. Не нужно ждать заданий, вместо них на планшеты приходят онлайн-заявки на производство работ. Также сокращается время на оформление документации, которая необходима для допуска к работам на электроустановках. Упростились процессы выдачи заданий на производство работ и фиксация факта их выполнения. А диспетчер получил возможность со своего места контролировать работы на энергообъектах.
Цифровая модель сети СУЭНКО охватывает все процессы деятельности компании: от планирования ремонтов и техобслуживания энергообъектов до автоматического управления электросетевым комплексом.
В 2022 году в Тюмени был реализован пилотный проект по оснащению бригад планшетами для ЦМС-монтеров, а с 2023-го — в Зауралье. В 2023 году проект компании «Цифровая модель электрических сетей Тюмени с человеческим лицом» занял второе место в номинации «Энергетика» I Национальной премии «Умный город».
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи километров. На балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля. Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.