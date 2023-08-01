В СУЭНКО «цифровизировали» оперативно-выездные бригады

Новый шаг — оснащение выездного персонала планшетами со специализированными приложениями — оптимизирует его работу, в частности сократит время на устранение аварийных ситуаций. Персонал теперь не просто монтеры с бумажными схемами и нарядами-допусками, а ЦМС-монтеры. Вся их работа оцифрована в одном гаджете. Не нужно ждать заданий, вместо них на планшеты приходят онлайн-заявки на производство работ. Также сокращается время на оформление документации, которая необходима для допуска к работам на электроустановках. Упростились процессы выдачи заданий на производство работ и фиксация факта их выполнения. А диспетчер получил возможность со своего места контролировать работы на энергообъектах.