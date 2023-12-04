ВТБ: сумма выданных ипотек в России достигнет максимальных 7,6 трлн рублей

На фоне роста ставок и мер ЦБ по «охлаждению» рынка уже в 4 квартале текущего года спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с третьим. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «Россия Зовет!» выступил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин. В следующем году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн рублей с учетом окончания государственной программы, что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года.