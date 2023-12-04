ВТБ: сумма выданных ипотек в России достигнет максимальных 7,6 трлн рублей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
На фоне роста ставок и мер ЦБ по «охлаждению» рынка уже в 4 квартале текущего года спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с третьим. С таким прогнозом в преддверии 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «Россия Зовет!» выступил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин. В следующем году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн рублей с учетом окончания государственной программы, что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года.
Стремление регулятора «охладить» рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки — сейчас главная интрига. Во многом от этого будет зависеть итоговый результат 2024 года. По нашей оценке, стоит ожидать в первую очередь продления «семейной» программы — с учетом значимости демографического фактора для государства и стремления российских семей расширить свою жилплощадь, — рассказал Сергей Бабин.
Сегодня на «семейную» ипотеку приходится половина всех льготных сделок на рынке. В общем объеме выданных ипотечных кредитов — почти каждая третья. В ходе «привыкания» рынка к работе без основной госпрограммы значение «семейной» ипотеки будет только возрастать.
По оценке ВТБ, в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне большую часть 2024 года, ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в течение 2025 года. Тем не менее, россиянам, которые берут ипотеку сейчас, стоит учитывать это при планировании выплаты кредита, понимая, что первоначальную ставку вместе с нагрузкой на семейный бюджет можно будет снизить.