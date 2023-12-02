Курьеры и упаковщики вошли в список самых востребованных сотрудников Тюмени

Средний размер предлагаемой заработной платы курьерам и сборщикам составляет 66,5-69,2 тысячи рублей. Однако, в преддверии Нового года она может увеличиться до 100 тысяч рублей в месяц из роста числа заказов. Если в обычный день в среднем заработок в день составляет 2 тысячи рублей, то в предновогодние и новогодние дни достигает 10 тысяч рублей, сообщили аналитики Зарплата. Ру.