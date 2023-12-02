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Курьеры вошли в список самых востребованных сотрудников Тюмени

Курьеры и упаковщики вошли в список самых востребованных сотрудников Тюмени

2 декабря 2023, 05:32
Фото: 1MI

Курьеры вошли в список самых востребованных сотрудников Тюмени

В Тюмени в три раза вырос спрос на курьеров. Данные сотрудники вошли в число самых востребованных этой осенью. По информации аналитиков «Авито Работа», также в 2,5 раза увеличился спрос на сборщиков заказов.

 

«Обе профессии задействованы в сфере курьерской доставки, которая отличается стабильным и повышенным спросом на персонал. Сегмент растет за счет появления большего количества компаний на рынке, увеличения числа клиентов и их заказов, что создает потребность работодателей в новых кадрах», — пояснили эксперты РБК Тюмень.

Средний размер предлагаемой заработной платы курьерам и сборщикам составляет 66,5-69,2 тысячи рублей. Однако, в преддверии Нового года она может увеличиться до 100 тысяч рублей в месяц из роста числа заказов. Если в обычный день в среднем заработок в день составляет 2 тысячи рублей, то в предновогодние и новогодние дни достигает 10 тысяч рублей, сообщили аналитики Зарплата. Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в преддверии новогодних праздников в Тюмени в 2,3 раза вырос спрос на продавцов консультантов, грузчиков и кассиров. Представителям данных профессий обещают заработок до 55 тысяч рублей.

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