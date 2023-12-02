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Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

На Тюмень надвигаются аномальные холода

На Тюмень надвигаются аномальные холода: ожидается 30-градусные морозы

2 декабря 2023, 04:09
Фото: 1MI

На Тюмень надвигаются аномальные холода

В ближайшие три дня температура воздуха опустится до -22….-25. В субботу днем столбики термометров покажут -8…-13, ночью ожидается до -10….-15.

В воскресенье днем максимальная дневная температура воздуха составит -10….-15, при этом усилится ветер до 8-13 м/с, вероятны порывы до 15-20 м/с, ожидается метель и сильный снег. В понедельник ночью в регионе ударят 25-градусные морозы, днем немного потеплеет до -11….-22. Скорость ветра в этот день составит 6-11 м/с с порывами до 16-17 м/с, ожидаются метель и осадки в виде снега.

Во вторник, 5 декабря, существенно погода не изменится. 6 декабря похолодает до -27….-19. Четверг и пятница, 7 и 8 декабря, станут самыми холодными днями следующей недели — ночью столбики термометров будут показывать -32…-33, днем не поднимутся выше -21….-27.

По прогнозам метеорологов, морозная погода продержится в Тюменской области до конца первой декады месяца, после чего потеплеет до -13….-7.

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