На Тюмень надвигаются аномальные холода: ожидается 30-градусные морозы

В воскресенье днем максимальная дневная температура воздуха составит -10….-15, при этом усилится ветер до 8-13 м/с, вероятны порывы до 15-20 м/с, ожидается метель и сильный снег. В понедельник ночью в регионе ударят 25-градусные морозы, днем немного потеплеет до -11….-22. Скорость ветра в этот день составит 6-11 м/с с порывами до 16-17 м/с, ожидаются метель и осадки в виде снега.