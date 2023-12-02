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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП

В массовой аварии на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек

2 декабря 2023, 04:28
Фото: ГИБДД Свердловская область

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 153-м километр автодороги столкнулись два легковых автомобиля и фура.
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ДТП

В аварии погиб один человек. На месте происшествия в настоящее время работают инспекторы ГИБДД. Движение на участке трассы, который ранее был перекрыт, на данный момент восстановлено, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Ранее «Наш Город» писал, что 27 ноября на федеральной трассе Тюмень — Омск водитель фуры сбил пешехода, идущего по обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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