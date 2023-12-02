В массовой аварии на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В аварии погиб один человек. На месте происшествия в настоящее время работают инспекторы ГИБДД. Движение на участке трассы, который ранее был перекрыт, на данный момент восстановлено, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Ранее «Наш Город» писал, что 27 ноября на федеральной трассе Тюмень — Омск водитель фуры сбил пешехода, идущего по обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.