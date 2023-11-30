Магнит для маргиналов. Как живет полузаброшенная пятиэтажка на Харьковской в Тюмени?

На вопрос почему в этом доме до сих пор остаются люди, в администрации Тюмени нам сообщили, что отселению подлежали граждане, проживающие в 308 квартирах. Остаются не расселёнными 23 из них: у собственников 22 квартир причиной стало судебное разбирательство, а в одной квартире собственники вступают в наследство, после чего с ними заключат соглашение об изъятии квартиры для муниципальных нужд.