В Тюмени у ЖК «Колумб» открыли надземный пешеходный переход. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Переход получился светлым и просторным — три метра в ширину. Воспользоваться им без затруднений могут мамы с колясками, пожилые и маломобильные тюменцы — всего установлено два лифта. Для безопасности переход оснащен системой видеонаблюдения. Также подрядчик предусмотрел рядом с объектом два остановочных кармана.
Построен надземный переход по поручению губернатора области Александра Моора. Решение об этом он принял на прошлогодней прямой линии с жителями региона.
Напомним, ранее в Тюмени демонтировали светофор для пешеходов на Червишевском тракте — в стыке улицы Трактовая и д. Патрушева. Перейти проезжую часть в этом месте теперь можно только по надземному переходу.