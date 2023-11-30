В Тюмени у ЖК «Колумб» открыли надземный пешеходный переход. ВИДЕО

Переход получился светлым и просторным — три метра в ширину. Воспользоваться им без затруднений могут мамы с колясками, пожилые и маломобильные тюменцы — всего установлено два лифта. Для безопасности переход оснащен системой видеонаблюдения. Также подрядчик предусмотрел рядом с объектом два остановочных кармана.