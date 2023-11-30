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В Тюмени у ЖК «Колумб» открыли надземный пешеходный переход с двумя лифтами

В Тюмени у ЖК «Колумб» открыли надземный пешеходный переход. ВИДЕО

30 ноября 2023, 12:31
Фото: Информцентр правительства Тюменской области/телеграм

В Тюмени у ЖК «Колумб» открыли надземный пешеходный переход с двумя лифтами

Рядом с жилым комплексом «Колумб» открылся надземный пешеходный переход. Накануне подрядчик включил в сооружении освещение и запустил лифты, сообщает Информационный центр правительства региона.
Видео: Информцентр правительства Тюменской области/телеграм

Переход получился светлым и просторным — три метра в ширину. Воспользоваться им без затруднений могут мамы с колясками, пожилые и маломобильные тюменцы — всего установлено два лифта. Для безопасности переход оснащен системой видеонаблюдения. Также подрядчик предусмотрел рядом с объектом два остановочных кармана.

Построен надземный переход по поручению губернатора области Александра Моора. Решение об этом он принял на прошлогодней прямой линии с жителями региона.

Напомним, ранее в Тюмени демонтировали светофор для пешеходов на Червишевском тракте — в стыке улицы Трактовая и д. Патрушева. Перейти проезжую часть в этом месте теперь можно только по надземному переходу.

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