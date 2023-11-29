Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Пока все ждут ответа от миньярской мэрии, «Наш город» вспомнил похожий инцидент, случившийся несколько лет назад в Тюменской области. В декабре 2016 года представители администрации села Ярково нашли ель для главной площади в палисаднике местной пенсионерки — Анны Фольц. Дерево настолько приглянулось чиновникам, что они спилили его, не спросив разрешения у хозяйки участки.
Исчезновение ели очень расстроило пожилую женщину. Она посадила ее 57 лет назад в память об умершем сыне. Но по воле должностных лиц на месте живого памятника остался лишь пенек.
Пенсионерка обратилась в полицию, а местные жители поддержали ее в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к поведению чиновников.
Вскоре скандал дошел до областного следкома. А представители администрации Ярковского района извинились перед сельчанкой, объяснив произошедшее несогласованными действиями сотрудников, ответственных за благоустройство.
Через короткое время нашелся и главный виновный — им оказался начальник отдела капитального строительства администрации Ярковского района Владимир Кокорин. По результатам прокурорской проверки, которая подтвердила незаконность действий чиновника, было возбуждено административное дело, а Кокорину вынесен выговор. Вскоре после скандала он уволился из районной администрации. Но на этом его карьера госслужащего не закончилась.
Сейчас Владимир Кокорин занимает должность главы Гилевского сельского поселения. На ответственный пост его назначили в 2021 году.
«Владимир Васильевич Кокорин, 1986 года рождения, родился в селе Ярково, здесь же окончил среднюю школу. Имеет 12 лет стажа муниципальной службы, с 2009 по 2021 годы замещал должности муниципальной службы в администрации Ярковского сельского поселения, затем в администрации Ярковского района», — сказано на сайте Гилевской мэрии.
Таким образом чиновникам, отвечавшим за кражу елки в Челябинской области, можно не беспокоиться. Даже пережив текущее сиюминутное осуждение, за будущее можно не беспокоиться. Очевидно, что в соответствии с «тюменским кейсом» их ждет долгое и счастливое повышение по административной карьерной лестнице.