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Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников

Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников

29 ноября 2023, 11:43
Фото: 1MI
Накануне жительница города Миньяр в Челябинской области обвинила местных чиновников в краже елки с ее участка. Дерево, которое было посажено свекром женщины 40 лет назад, уже украшает центральную площадь. Похожий случай происходил и в Тюменской области.

Пока все ждут ответа от миньярской мэрии, «Наш город» вспомнил похожий инцидент, случившийся несколько лет назад в Тюменской области. В декабре 2016 года представители администрации села Ярково нашли ель для главной площади в палисаднике местной пенсионерки — Анны Фольц. Дерево настолько приглянулось чиновникам, что они спилили его, не спросив разрешения у хозяйки участки.

Исчезновение ели очень расстроило пожилую женщину. Она посадила ее 57 лет назад в память об умершем сыне. Но по воле должностных лиц на месте живого памятника остался лишь пенек.

Пенсионерка обратилась в полицию, а местные жители поддержали ее в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к поведению чиновников.

Вскоре скандал дошел до областного следкома. А представители администрации Ярковского района извинились перед сельчанкой, объяснив произошедшее несогласованными действиями сотрудников, ответственных за благоустройство.

Через короткое время нашелся и главный виновный — им оказался начальник отдела капитального строительства администрации Ярковского района Владимир Кокорин. По результатам прокурорской проверки, которая подтвердила незаконность действий чиновника, было возбуждено административное дело, а Кокорину вынесен выговор. Вскоре после скандала он уволился из районной администрации. Но на этом его карьера госслужащего не закончилась.

Владимир Васильевич КокоринВладимир Васильевич Кокорин
Владимир Васильевич Кокорин
Фото: сайт администрации Ярковского муниципального района

Сейчас Владимир Кокорин занимает должность главы Гилевского сельского поселения. На ответственный пост его назначили в 2021 году.

«Владимир Васильевич Кокорин, 1986 года рождения, родился в селе Ярково, здесь же окончил среднюю школу. Имеет 12 лет стажа муниципальной службы, с 2009 по 2021 годы замещал должности муниципальной службы в администрации Ярковского сельского поселения, затем в администрации Ярковского района», — сказано на сайте Гилевской мэрии.

Таким образом чиновникам, отвечавшим за кражу елки в Челябинской области, можно не беспокоиться. Даже пережив текущее сиюминутное осуждение, за будущее можно не беспокоиться. Очевидно, что в соответствии с «тюменским кейсом» их ждет долгое и счастливое повышение по административной карьерной лестнице.

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