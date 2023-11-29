Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников

Пока все ждут ответа от миньярской мэрии, «Наш город» вспомнил похожий инцидент, случившийся несколько лет назад в Тюменской области. В декабре 2016 года представители администрации села Ярково нашли ель для главной площади в палисаднике местной пенсионерки — Анны Фольц. Дерево настолько приглянулось чиновникам, что они спилили его, не спросив разрешения у хозяйки участки.