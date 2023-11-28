Вытрезвители Тюменской области за год приняли свыше 500 человек

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
За неполный год медвытрезвители оказали помощь 501 человеку, пишет tmn.aif.ru со ссылкой на данные областного департамента соцразвития.
«В Тюмени — 374 человека, из них 257 были доставлены полицией, 117 обратились самостоятельно. В Тобольске в вытрезвитель обратились 127 человек — восемь из них обратились самостоятельно, 119 привезли полицейские», — сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что вытрезвитель оказывает помощь только совершеннолетних и после обязательного медосвидетельствования. Сюда привозят людей как с алкогольным, так и наркотическим опьянением. Находиться тут они имеют право до вытрезвления, но не более суток. Также в вытрезвители предоставляют своим клиентам возможность помыться и получить первичную медпомощь. При необходимости «постояльцев» снабдят нательным бельем и водой.