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Вытрезвители Тюменской области за год приняли свыше 500 человек

Вытрезвители Тюменской области за год приняли свыше 500 человек

28 ноября 2023, 11:31
Фото: Midjourney
В Тюменской области уже почти год работают два вытрезвителя. Один — в региональной столице на базе центра «Милосердие» (5 мест), другой — в тобольском центре социального обслуживания населения (3 места).

За неполный год медвытрезвители оказали помощь 501 человеку, пишет tmn.aif.ru со ссылкой на данные областного департамента соцразвития.

«В Тюмени — 374 человека, из них 257 были доставлены полицией, 117 обратились самостоятельно. В Тобольске в вытрезвитель обратились 127 человек — восемь из них обратились самостоятельно, 119 привезли полицейские», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что вытрезвитель оказывает помощь только совершеннолетних и после обязательного медосвидетельствования. Сюда привозят людей как с алкогольным, так и наркотическим опьянением. Находиться тут они имеют право до вытрезвления, но не более суток. Также в вытрезвители предоставляют своим клиентам возможность помыться и получить первичную медпомощь. При необходимости «постояльцев» снабдят нательным бельем и водой.

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#Общество#Ирина Швецова#Пьянство#Трезвость#Алкоголики#Алкоголизм
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