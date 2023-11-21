Жителям Тюменской области рассказали, сколько среди них алкоголиков

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Остальные 5 тысяч распределились по районам области. При том, что численность жителей там больше почти в 3,5 раза.
Статистику собрали в региональном департаменте здравоохранения. Медики также отметили, что несовершеннолетних алкоголиков в Тюменской области нет. А еще, согласно исследованию, чаще такой зависимости подвержены мужчины.
Заведующая отделением профилактики городской поликлиники номер 8 Анастасия Гук отмечает: «Алкоголь вызывает поражение сосудов, гибель клеток крови и является одной из причин тяжелой сердечной недостаточности. Каждый второй мужчина, злоупотребляющий спиртным, имеет нарушения в работе сердца. Атеросклероз. Гипертония. Аритмия и кардиомиопатия. Для 15% пьющих мужчин все это в конце концов закончится остановкой сердца.»
Медики призывают тюменцев отказываться от спиртного, даже если окружение не разделяет такую точку зрения. А также напоминают, алкоголь негативно влияет на психическое здоровье и приводит к проблемам с печенью.
Напомним, эксперты, опираясь на мнение жителей, признали Тюмень одним из лучших городов по качеству жизни. Город занял четвертое место в рейтинге. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Грозный.