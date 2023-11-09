Дал по газам: перед судом предстанет тюменец, покалечивший сотрудника ГИБДД

Как сообщили в региональной прокуратуре, в сентябре 2023 года около 5 часов утра инспектор остановил автомобиль для проверки документов. За рулем ВАЗ-21104 24-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, у него не было прав.