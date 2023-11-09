Дал по газам: перед судом предстанет тюменец, покалечивший сотрудника ГИБДД

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Тобольский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении тобольчанина, покалечившего сотрудника ГИБДД.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в сентябре 2023 года около 5 часов утра инспектор остановил автомобиль для проверки документов. За рулем ВАЗ-21104 24-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, у него не было прав.
Сотрудник ГИБДД отстранил нарушителя от управления автомобилем, но тот, желая избежать ответственности, дал по газам, зажав при этом руку инспектора в двери транспорта и протащив мужчину по дороге. Представитель власти отделался ушибами и ссадинами.
В прокуратуре также уточнили, что ранее, в октябре 2022 года, молодой человек уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
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