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Тюменец пытался скрыться от инспектора и протащил его по дороге

Дал по газам: перед судом предстанет тюменец, покалечивший сотрудника ГИБДД

9 ноября 2023, 04:46
Фото: 1MI

Тюменец пытался скрыться от инспектора и протащил его по дороге

Инспектор остановил пьяного молодого человека без прав, но тот захотел избежать ответственности. Как итог, представитель власти получил травмы, а нарушитель — уголовное дело.
Сюжет
ДТП

Тобольский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении тобольчанина, покалечившего сотрудника ГИБДД.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в сентябре 2023 года около 5 часов утра инспектор остановил автомобиль для проверки документов. За рулем ВАЗ-21104 24-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, у него не было прав.

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Сотрудник ГИБДД отстранил нарушителя от управления автомобилем, но тот, желая избежать ответственности, дал по газам, зажав при этом руку инспектора в двери транспорта и протащив мужчину по дороге. Представитель власти отделался ушибами и ссадинами.

В прокуратуре также уточнили, что ранее, в октябре 2022 года, молодой человек уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее «Наш Город» рассказал, что в Госавтоинспекции установили личности тюменцев, устроивших танцы посреди проезжей части. Четверо танцоров оштрафованы, других продолжают искать.

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