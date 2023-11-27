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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Под Тюменью пропал мужчина с татуировками

Змея и череп: под Тюменью пропал мужчина с двумя татуировками

27 ноября 2023, 09:24
Фото: Midjourney

Под Тюменью пропал мужчина с татуировками

В СНТ Плодовое под Тюменью пропал Сергей Серебряков. Местонахождение 42-летнего мужчины неизвестно с 26 ноября.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас» сообщают, что в день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи / ВКонтакте

Рост Сергея Серебрякова — 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы — татуировки: в виде черепа на плече и в виде змеи на ноге.

Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить инфоргу Виктории по номеру 8-982-922-78-84, либо по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.

На данный момент волонтеры продолжают искать двух женщин, пропавших в селе Сумкино Тобольского района. Местонахождение Татьяны Климентьевой и Евгении Котельниковой неизвестно с 8 сентября.

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