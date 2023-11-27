Змея и череп: под Тюменью пропал мужчина с двумя татуировками

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас» сообщают, что в день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку.
Рост Сергея Серебрякова — 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы — татуировки: в виде черепа на плече и в виде змеи на ноге.
Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить инфоргу Виктории по номеру 8-982-922-78-84, либо по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.
На данный момент волонтеры продолжают искать двух женщин, пропавших в селе Сумкино Тобольского района. Местонахождение Татьяны Климентьевой и Евгении Котельниковой неизвестно с 8 сентября.