Помогите найти человека! В Тюменской области пропали две женщины 48 и 55 лет

В Тюменской области в один день пропали две женщины 48 и 55 лет

В Тюменской области одновременно пропали две жительницы рабочего поселка Сумкина Тобольского района. Об обеих ничего неизвестно с 8 сентября этого года. Волонтеры «Лизы Алерт» просят помочь с установлением местонахождения тюменок.

Сюжет Поиск людей