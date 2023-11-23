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В Тюменской области в один день пропали две женщины 48 и 55 лет

Помогите найти человека! В Тюменской области пропали две женщины 48 и 55 лет

23 ноября 2023, 12:38
Фото: 1MI

В Тюменской области в один день пропали две женщины 48 и 55 лет

В Тюменской области одновременно пропали две жительницы рабочего поселка Сумкина Тобольского района. Об обеих ничего неизвестно с 8 сентября этого года. Волонтеры «Лизы Алерт» просят помочь с установлением местонахождения тюменок.
Климентьева Татьяна Петровна, 55 летКлиментьева Татьяна Петровна, 55 лет
Климентьева Татьяна Петровна, 55 лет
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области/ВК
Котельникова (Саматова) Евгения Рахимовна, 48 летКотельникова (Саматова) Евгения Рахимовна, 48 лет
Котельникова (Саматова) Евгения Рахимовна, 48 лет
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области/ВК

Одна из пропавших — Климентьева Татьяна Петровна, 55 лет. Ее приметы: нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В чем была одета женщина — неизвестно.

Вторая — Котельникова Евгения Рахимовна, 48 лет. Рост 157 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, карие глаза. Какая была одежда на пропавшей также неизвестно.

Информацию о местоположении тюменок можно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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