Помогите найти человека! В Тюменской области пропали две женщины 48 и 55 лет

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Одна из пропавших — Климентьева Татьяна Петровна, 55 лет. Ее приметы: нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В чем была одета женщина — неизвестно.
Вторая — Котельникова Евгения Рахимовна, 48 лет. Рост 157 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, карие глаза. Какая была одежда на пропавшей также неизвестно.
Информацию о местоположении тюменок можно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда: 8-800-700-54-52.