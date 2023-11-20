Волонтеры ищут пожилую тюменку, ушедшую из дома в пижаме

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
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Updated Сегодня, 03:18
Местонахождение 85-летней Иры Иваненко неизвестно с 17 ноября. Женщина проживает в деревне Веселая Грива Нижнетавдинского района.
Волонтеры «ЛизаАлерт» Тюменской области сообщили, что рост пропавшей — 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения женщина была одета в белую пижаму.
Любую информацию о местоположении пожилой тюменки можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени поздним вечером 9 ноября пропала 23-летняя Татьяна Алекина. Волонтеры поискового отряда «Белая сова — Тюмень» заявили, что девушка найдена живой.