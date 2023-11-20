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Волонтеры ищут пожилую тюменку, ушедшую из дома в пижаме

Волонтеры ищут пожилую тюменку, ушедшую из дома в пижаме

20 ноября 2023, 03:05
Фото: Midjourney
Жительница деревни Веселая Грива ушла из дома 17 ноября. Волонтеры «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку и уточнили, что в тот день на пенсионерке из одежды была только белая пижама.

Местонахождение 85-летней Иры Иваненко неизвестно с 17 ноября. Женщина проживает в деревне Веселая Грива Нижнетавдинского района.

Волонтеры «ЛизаАлерт» Тюменской области сообщили, что рост пропавшей — 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. В день исчезновения женщина была одета в белую пижаму.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области / ВКонтакте

Любую информацию о местоположении пожилой тюменки можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени поздним вечером 9 ноября пропала 23-летняя Татьяна Алекина. Волонтеры поискового отряда «Белая сова — Тюмень» заявили, что девушка найдена живой.

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