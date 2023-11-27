Для поиска новых технологий УСТЭК провела Технический семинар

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
За одним столом собрались представители ресурсоснабжающих организаций региона, подрядчики и теплосетевые организации, представители «Росводоканала», и Администрации города Тюмени, чтобы обсудить новинки, появившиеся на рынке теплоэнергетики, выбрать из них лучшие предложения и в дальнейшем применять новые практики в работе. Последний раз такую встречу компания проводила в 2019 году, с тех пор значительно изменились условия рынка, в которых работают ресурсоснабжающие организации: ушли поставщики брендового оборудования и актуальным стал поиск новых партнеров.
Сегодня мы собрали наших коллег, потому что экономические условия резко изменились, многие поставщики ушли с рынка и мы в поисках новых решений и импортозамещения, — говорит Марат Царгасов, генеральный директор АО «УСТЭК». — В режиме реального времени мы узнали много новых технологий, которые в будущем могут быть применены в Тюмени.
По мнению Марата Феликсовича импортозамещение с каждым годом набирает все большие обороты, прирастая качеством. Еще два года назад значительная часть оборудования была импортной: насосное оборудование, автоматика. Сегодня Российские компании предлагают полный ассортимент высокого качества и адекватной стоимости. Немаловажно, что речь не только о замещении технологий, но и разработке и внедрении инноваций.
Применение новых технологий для повышения качества работы УСТЭК практикует не первый год. Например, с 2020 года компания использует метод тепловой инфракрасной аэрофотосъёмки. Впервые для этого задействовали самолет Ан-2, на борту которого было смонтировано специальное оборудование. Сейчас инфракрасная аэрофотосъемка проводится при помощи беспилотника, который может вести наблюдение даже в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. За это время метод помог выявить 432 скрытые утечки теплоносителя.
В рамках семинара множество спикеров выступили с идеями и предложениями, в диалоге с участниками поднимались как сегодняшние проблемные вопросы, так и планы на будущее. Одним из выступающих стал Вадим Аржанов, заместитель директора по производству ООО «Газпроект-ДКР». Он представил коллегам технологию роботизированного мониторинга технического состояния трубопроводов.
Ключевой особенностью технологии является применение метода с переменным намагничиванием, который разработан петербургской компании «Диаконт». Роботы сканируют трубопровод и определяют критические для дальнейшей эксплуатации дефекты, такие как коррозионные повреждения, дефекты сварных соединений. Применение данной технологии повысит надёжность и безопасность эксплуатации труб, — пояснил Вадим Аржанов.
Технология инновационная, но для Тюмени не новая, с ее помощью, начиная с 2020 года, УСТЭК уже обследовано 5500 км. труб. Для диагностики робота погружают в канал через технологический разрез. При перемещении внутри трубы методом визуального и магнитного обследования, ультразвукового контроля, лазерных измерений определяется фактическое состояние теплотрассы. Такая диагностика отличается высокой точностью в определении утонений металла трубопроводов, которые могли привести к авариям в отопительный сезон.
Важно, что этот метод не только высокоточный, но и позволяет проводить проверку незаметно для потребителя. Раньше, для этого требовалось раскопать и разрезать трубу, данный же метод быстрее и позволяет избежать вторичного отключения горячей воды летом.
Этим летом УСТЭК проводила диагностику на улицах Пермякова и М. Горького. Обнаружились весьма необычные дефекты — трещины продольных сварных соединений, хотя обычно трубам вредит в основном коррозия. Не факт, что подобные повреждения можно было бы увидеть без использования робота, а проблема тем временем уже устранена.
Такие технические семинары являются важной площадкой для обмена опытом в сфере теплоэнергетики. И, безусловно, это отличная возможность получить отзывы о работе оборудования и обратную связь о практике других регионов. Здесь собрались производители, подрядные организации и проектные организации, которые по большому счёту ставят во главу угла использование наилучших доступных практик, — высказался Семен Тегенцев, директор департамента ЖКХ Тюменской области. — Я услышал много интересных решений, касающихся изоляции трубопроводов, задвижек, диагностики систем. Каждая из них заслуживает внимания и должна использоваться на территории Тюменской области.
Производители имели возможность наглядно продемонстрировать свою продукцию на выставке оборудования. В их числе холдинг LD, в состав которого входит завод «Челябинскспецгражданстрой», ставший в этом году призером конкурса «Экспортер года». Завод занимается производством трубопроводной арматуры и оборудования — шаровых кранов, затворов, фланцев, фитингов и другое. После ухода западных компаний завод сильно увеличил свой ассортимент, причем далеко не все технологии получилось повторить легко и быстро. Но главное, что в процессе воссоздания мастера смогли усовершенствовать технологии.
Взять, например, шаровые краны, казалось бы, тут все уже давно изобретено. Мы внедрили пружины из нержавеющей стали, такую технологию практически никто больше не использует, а она сильно увеличивает срок службы, мы даем гарантию 10 лет, — рассказал Антон Мартьянов, представитель компании LD. — С Тюменью мы давно и плотно сотрудничаем, компания УСТЭК и местные застройщики используют нашу продукцию, так что она встречается почти в каждой местной новостройке. Радует, что УСТЭК проводит такие мероприятия, это дает возможность производителям показать новинки, а также услышать обратную связь и узнать, что сегодня требуется заказчикам.