Для поиска новых технологий УСТЭК провела Технический семинар

Применение новых технологий для повышения качества работы УСТЭК практикует не первый год. Например, с 2020 года компания использует метод тепловой инфракрасной аэрофотосъёмки. Впервые для этого задействовали самолет Ан-2, на борту которого было смонтировано специальное оборудование. Сейчас инфракрасная аэрофотосъемка проводится при помощи беспилотника, который может вести наблюдение даже в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. За это время метод помог выявить 432 скрытые утечки теплоносителя.