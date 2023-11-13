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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Эксперты рассказали, чем может грозить аномальная осень в Тюменской области.

«Зимы не будет?»: чем опасна аномально теплая осень в Тюмени и всей Сибири

13 ноября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, чем может грозить аномальная осень в Тюменской области.

Эксперты рассказали, чем может грозить аномальная осень в Тюменской области

Тюменцы давно не видели такого, чтобы в ноябре в области царила плюсовая температура, а город не был завален снегом по колено. «Наш город» разобрался, в чем причины этого аномального явления и как оно скажется на жизни в Тюменской области.

Курс на потепление наметился уже давно

Тюменцы не привыкли в ноябре ходить в весенней одежде и лицезреть на улице осенний пейзаж без снега и с практически сухими улицами. По словам метеоролога Дарьи Тарасовой, средний температурный показатель в ноябре в Тюменской области должен составлять около -4…-6 градусов, тогда как сейчас он колеблется в плюсовом диапазоне и составляет около +3…+1 градуса.

«Причиной тому холодный антициклон, сместившийся на европейскую часть, к Карскому морю. В той части сейчас холоднее, чем обычно, а потому у нас в Сибири — теплее. Причем это характерно не только для Сибири, но и для всей азиатской части материка», — говорит метеоролог.

По словам руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, в ноябре в целом по России температура воздуха ноябре выше нормы. Причем это было спрогнозировано, но не вызывало у метеорологов опасения или удивления. Как объяснил климатолог Андрей Киселёв, тенденция к потеплению в мире наблюдается уже несколько последних десятилетий. В российских регионах каждые сто лет становится на половину градуса теплее.

Ощутили в Тюменской области последствия глобального потепления?

В Тюменской области эта явление отражается аномально теплой осенью, как в этом году и холодными веснами, как это было еще в 2018 году, когда в мае температура воздуха не поднималась выше отметки в +15.

«Весной холодную погоду в Западной Сибири спровоцировали потоки арктического воздуха со стороны Белого и Баренцева морей. При глобальном потеплении на поверхности Северного Ледовитого океана уменьшается площадь льдов и льды становятся тоньше с каждым годом. По сравнению с 1970-ми годами площадь морского льда в Арктике сократилась на 40%, влияние теплых вод Мирового океана на Арктику усиливается», — объяснил директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.

По словам эксперта, подобные явления повторяются в среднем раз в 8-12 лет. Абсолютно аналогичная ситуация была 33 года назад — в 1985 году. И на этот ритмичный процесс еще накладывается современное глобальное потепление, приводящее к перестройке ранее существовавших закономерностей циркуляции атмосферы.

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Влияние потепления на экологию и сельское хозяйство

Говоря об экологический катастрофах многие тюменцы сейчас вспоминают о Туре, которая остро нуждается в осадках, так как они являются основным источником ее питания. В похожей ситуации находятся реки во всей Сибири.

Несмотря на то, что зима, по прогнозам синоптиков, будет теплой, она все же будет не скупа на осадки, что может к 2025–2026 году прервать цикл маловодья, который начался еще в 2020 году. По мнению Александра Моторина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета, такая цикличность для природы естественна.

«На планете в целом отмечается негативная тенденция к повышению температуры. Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков. Но все знают, что такие ситуации в истории нашей славной планеты уже были. Были и куда более серьезные повышения температуры. Все это повторяется. Конечно, нам это все не нравится, но это так», — говорит ученый.

Глобальное потепление несомненно внесло значительный вклад в обмеление Туры, но в нынешней ситуации виноваты и люди, ведь о необходимости проведения работ для сохранения воды в реке говорили уже давно. С тем, что работы на тюменской реке нужно проводить срочно, согласен и Виталий Хорошавин.

«При таком низком уровне воды в Туре, как сегодня, было бы неплохо воспользоваться ситуацией и расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить. На низких течениях к ключам можно подойти на любой технике и избавиться не только от наилка, но и от мусора», — считает Хорошавин.
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Глобальное потепление в совокупности с обмелевшими водоемами могут существенно сказаться и на сельском хозяйстве региона. Биолог Елена Хазарова отмечает, что повышение концентрации вредных веществ в воде может существенно сказаться на урожайности, нестабильные погодные условия также могут усугубить эту проблему.

«Это осеннее тепло может привести к нарушению регуляции процессов покоя у растений. Проще говоря, сбиваются их естественные ритмы, сейчас все может попросту начать цвести. Из-за чего при наступлении холодов растения просто вымрут. Чтобы этого избежать нужно пристальнее следить за состоянием флоры и по возможности имитировать естественно холодную среду», — говорит биолог.
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Грозит ли Сибири экологическая катастрофа?

Несмотря на серьезные угрозы, которые несет глобальное потепление, эксперты призывают не паниковать. В частности такое спокойствие обусловлено тем, что в истории были периоды намного более тяжелые.

«В такие периоды происходит так называемый „меридиональный перенос“ воздушных масс. Погода при этом формируется неустойчивая, склонная к резким переменам. Под воздействием северных ветров в Тюмени может, скажем, выпасть снег в июне, как это происходило в 1996 году», — рассказал Хорошавин.

Метеорологи в свою очередь рекомендуют уповать на то, что энергия атмосферных потоков в течение ближайшего года или двух наладится и природные циклы вернутся к своим прежним показателям.

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