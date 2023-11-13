«Зимы не будет?»: чем опасна аномально теплая осень в Тюмени и всей Сибири

Несмотря на то, что зима, по прогнозам синоптиков, будет теплой, она все же будет не скупа на осадки, что может к 2025–2026 году прервать цикл маловодья, который начался еще в 2020 году. По мнению Александра Моторина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета, такая цикличность для природы естественна.