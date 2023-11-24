Праздничный кортеж с семей белых медведей проедет по всей Тюмени 30 ноября. СХЕМА

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Свой маршрут мишки начнут с Одесской, 14 — где находится их берлога. В путь они отправятся в 18:00.
Далее медведей повезут по Пермякова — Широтной — Монтажников — Федюнинского — Пермякова — Широтная — Мельникайте — Федюнинского — Червишевский тракт — Мориса Тореза — Герцена.
«В пятницу, 1 декабря, на Цветном бульваре в 18:00 медведи СУЭНКО соберут гостей, чтобы „зажечь“ на первом предновогоднем празднике», — отметили в компании.
Кроме Тюмени белые медведи будут установлены в Кургане и Тобольске. За лучшее селфи на фоне семейства полярных топтыжек СУЭНКО вручит призы — подробнее о конкурсе можно узнать в соцсетях компании.
Напомним, Матильда Потаповна с медвежатами Умкой, Пломбиром и Топтыжкой уже несколько лет «приезжают» в Тюмень на новогодние праздники, а в прошлом году к ним присоединился глава семейства — Миша. Полярные медведи СУЭНКО настолько полюбились тюменцам и гостям города, что их даже сняли в короткометражном фильме.