Праздничный кортеж с семей белых медведей проедет по всей Тюмени 30 ноября. СХЕМА

Напомним, Матильда Потаповна с медвежатами Умкой, Пломбиром и Топтыжкой уже несколько лет «приезжают» в Тюмень на новогодние праздники, а в прошлом году к ним присоединился глава семейства — Миша. Полярные медведи СУЭНКО настолько полюбились тюменцам и гостям города, что их даже сняли в короткометражном фильме.