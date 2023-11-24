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Published Сегодня, 10:46

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Кортеж с семьей белых медведей СУЭНКО проедет через всю Тюмень 30 ноября

Праздничный кортеж с семей белых медведей проедет по всей Тюмени 30 ноября. СХЕМА

24 ноября 2023, 10:46
Фото: nashgorod.ru

Кортеж с семьей белых медведей СУЭНКО проедет через всю Тюмень 30 ноября

Предновогоднее настроение подарит жителям компания СУЭНКО уже 30 ноября. В этот день через всю Тюмень проедет кортеж с белыми медведями Умкой, Пломбиром и Топтыжкой.
Фото: СУЭНКО

Свой маршрут мишки начнут с Одесской, 14 — где находится их берлога. В путь они отправятся в 18:00.

Далее медведей повезут по Пермякова — Широтной — Монтажников — Федюнинского — Пермякова — Широтная — Мельникайте — Федюнинского — Червишевский тракт — Мориса Тореза — Герцена.

«В пятницу, 1 декабря, на Цветном бульваре в 18:00 медведи СУЭНКО соберут гостей, чтобы „зажечь“ на первом предновогоднем празднике», — отметили в компании.

Кроме Тюмени белые медведи будут установлены в Кургане и Тобольске. За лучшее селфи на фоне семейства полярных топтыжек СУЭНКО вручит призы — подробнее о конкурсе можно узнать в соцсетях компании.

Напомним, Матильда Потаповна с медвежатами Умкой, Пломбиром и Топтыжкой уже несколько лет «приезжают» в Тюмень на новогодние праздники, а в прошлом году к ним присоединился глава семейства — Миша. Полярные медведи СУЭНКО настолько полюбились тюменцам и гостям города, что их даже сняли в короткометражном фильме.

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