«На улице усмехается»: тюменка заплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого она унизила

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Инцидент произошел 23 марта этого года у поселкового Дома Культуры.
«Анна Н. при посторонних высказывала в адрес несовершеннолетней оскорбляющие слова и нецензурную брань, порочащие ее честь и достоинство, чем причинила потерпевшей нравственные страдания», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, женщина, встречаясь на улице с девочкой, усмехалась над ней, что еще больше травмировало психику ребенка. Несовершеннолетняя замкнулась, перестала участвовать в мероприятиях, хотя до этого случая была очень активной, а на время летних каникул ей пришлось уехать из села, чтобы не видеться с обидчицей.
Омутинский районный суд учел все обстоятельства, изложенные истцом и то, что ответчицу ранее признал виновной в совершении административного нарушения мировой судья. По итогам рассмотрения, Анна Н., которая на заседание не явилась, должна будет выплатить за моральный вред ребенку 10 тысяч рублей (истец в заявлении просил 20 тысяч рублей) и компенсировать 20 тысяч рублей истцу траты на юриста.