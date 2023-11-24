«На улице усмехается»: тюменка заплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого она унизила

Кроме того, женщина, встречаясь на улице с девочкой, усмехалась над ней, что еще больше травмировало психику ребенка. Несовершеннолетняя замкнулась, перестала участвовать в мероприятиях, хотя до этого случая была очень активной, а на время летних каникул ей пришлось уехать из села, чтобы не видеться с обидчицей.