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Тюменка заплатит 10 тысяч рублей девочке, которую она прилюдно оскорбила

«На улице усмехается»: тюменка заплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого она унизила

24 ноября 2023, 10:03
Фото: Midjourney

Тюменка заплатит 10 тысяч рублей девочке, которую она прилюдно оскорбила

Жительница села Новый Тап Юргинского района выплатит моральную компенсацию несовершеннолетней, которую она прилюдно оскорбила. Также суд обязал ответчика покрыть расходы истца на юридические услуги, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Инцидент произошел 23 марта этого года у поселкового Дома Культуры.

«Анна Н. при посторонних высказывала в адрес несовершеннолетней оскорбляющие слова и нецензурную брань, порочащие ее честь и достоинство, чем причинила потерпевшей нравственные страдания», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, женщина, встречаясь на улице с девочкой, усмехалась над ней, что еще больше травмировало психику ребенка. Несовершеннолетняя замкнулась, перестала участвовать в мероприятиях, хотя до этого случая была очень активной, а на время летних каникул ей пришлось уехать из села, чтобы не видеться с обидчицей.

Омутинский районный суд учел все обстоятельства, изложенные истцом и то, что ответчицу ранее признал виновной в совершении административного нарушения мировой судья. По итогам рассмотрения, Анна Н., которая на заседание не явилась, должна будет выплатить за моральный вред ребенку 10 тысяч рублей (истец в заявлении просил 20 тысяч рублей) и компенсировать 20 тысяч рублей истцу траты на юриста.

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#Общество#Ирина Швецова#Моральный вред
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