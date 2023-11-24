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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Большая часть тюменцев тратит свой заработок на оплату кредитов и покупку еды

Большая часть тюменцев тратит свой заработок на оплату кредитов и покупку еды

24 ноября 2023, 06:31
Фото: 1MI
Большая часть жителей Тюменской области тратит заработанные деньги на покупку продуктов и выплаты по кредитным обязательствам. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter.
Сюжет
Бюджет

43% тюменцев отметили, что одной из самых больших статей расхода их бюджета является покупка еды. При этом, на продукты чаще других большую часть зарплаты тратят представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56% опрошенных из этой сферы назвали еду среди ключевых трат), а реже — из сферы «Розничная торговля» (30%).

37% тюменцев сообщили, что наиболее весомой статьей расходов являются выплаты по потребительским кредитам. На это уходит большая часть денег у работников из строительной отрасли (28%). При этом меньше всего на обслуживание кредитов тратятся сотрудники компаний из сфер безопасности (17%).

33% тюменцев рассказали, что существенная часть зарплаты уходит на плату за аренду жилья и/или ипотеку. Такие расходы в большей степени свойственны медицинским работникам (55%), и в меньшей — занятым в сфере транспорта и логистики, а также безопасности (по 25% соответственно).

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Также в топ ежемесячных категорий расходов вошли коммунальные платежи (30% респондентов отметили этот вид трат, как основной) и траты на детей (19%). А вот весомые денежные средства на уход за собой, лечение, досуг и покупку одежды тратят лишь 2-4% опрошенных тюменцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 14% жителей региона зарабатывают ежемесячно 100 тысяч рублей. При этом заработок менее 20 тысяч рублей имеют 8% тюменцев.

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