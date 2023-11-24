Большая часть тюменцев тратит свой заработок на оплату кредитов и покупку еды

43% тюменцев отметили, что одной из самых больших статей расхода их бюджета является покупка еды. При этом, на продукты чаще других большую часть зарплаты тратят представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56% опрошенных из этой сферы назвали еду среди ключевых трат), а реже — из сферы «Розничная торговля» (30%).