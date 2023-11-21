В Тюмени озвучили топ высокооплачиваемых вакансий ноября

По данным аналитиков SuperJob в Тюмени менеджеру по продаже зарплатных проектов обещают ежемесячную заработную плату в размере от 118 тысяч рублей. Указано, что рассматриваются соискатели с высшим образованием и стажем работы более 1 года. В должностные обязанности будет входить подготовка и проведение презентации по зарплатным проектам для организаций с целью привлечения и удержания на зарплатный проект, сопровождение и поддержка действующих клиентов, анализ закрепленного рынка для привлечения клиентов на зарплатный проект.