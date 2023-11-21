В Тюмени озвучили топ высокооплачиваемых вакансий ноября

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По данным аналитиков SuperJob в Тюмени менеджеру по продаже зарплатных проектов обещают ежемесячную заработную плату в размере от 118 тысяч рублей. Указано, что рассматриваются соискатели с высшим образованием и стажем работы более 1 года. В должностные обязанности будет входить подготовка и проведение презентации по зарплатным проектам для организаций с целью привлечения и удержания на зарплатный проект, сопровождение и поддержка действующих клиентов, анализ закрепленного рынка для привлечения клиентов на зарплатный проект.
Мастеру электромонтажных работ в областной столице готовы платить ежемесячно до 120 тысяч рублей. Кандидат должен иметь стаж работы электромонтажником от двух лет и опыт работы на руководящей должности.
На третьем месте по уровню предлагаемой заработной платы разместились производитель работ с зарплатой менеджер по продажам. Им обещают ежемесячный заработок в размере 100 тысяч рублей.
В обязанности производителя работ будет входить организация и контроль выполнения общестроительных и инженерных работ на объектах в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями; обеспечение соблюдения безопасности и культуры производства работ‚ трудовой и производственной дисциплины; — составление заявок на материал строительную технику инструмент и т. п., их приемка и учет; ведение технической и необходимой отчетной документации на объекте и т. д.
Требуется опыт работы от 3-х лет и высшее образование по направлению деятельности (производство, промышленное строительство).
Менеджер по продажам также должен иметь опыт работы от 1 года. Наличие высшего образования будет являться преимуществом.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские работодатели стали чаще отговаривать своих сотрудников от увольнения с работы. Большая часть руководителей применяют меры по удержанию кадров в виде повышения заработной платы и выплаты премий.