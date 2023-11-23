В самую первую волну призвали: в зоне СВО погиб 44-летений тюменец

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Прощание с Дмитрием Смородским состоится в пятницу, 24 ноября, в поселке Винзили, где он жил до СВО.
«Был мобилизован 28 октября прошлого года, в самую первую волну призвали. У Дмитрия осталась жена, детей нет», — рассказали о Дмитрии в поселковой мэрии.
Тюменец имел звание рядового, в зоне СВО он командовал инженерно-позиционным взводом.
Прощание с погибшим пройдет в 12:00 в траурном зале в поселке Винзили.