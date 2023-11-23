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В зоне СВО погиб 44-летений тюменец

В самую первую волну призвали: в зоне СВО погиб 44-летений тюменец

23 ноября 2023, 11:31
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 44-летений тюменец

В зоне специальной военной операции погиб 44-летений житель Тюменской области Дмитрий Смородский. На Донбасс он попал год назад по частичной мобилизации.

Прощание с Дмитрием Смородским состоится в пятницу, 24 ноября, в поселке Винзили, где он жил до СВО.

Фото: телеграм-канал 72.ru Новости Тюмени
«Был мобилизован 28 октября прошлого года, в самую первую волну призвали. У Дмитрия осталась жена, детей нет», — рассказали о Дмитрии в поселковой мэрии.

Тюменец имел звание рядового, в зоне СВО он командовал инженерно-позиционным взводом.

Прощание с погибшим пройдет в 12:00 в траурном зале в поселке Винзили.

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