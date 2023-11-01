nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Для контрактника из Тюмени собрали деньги на протез, чтобы он мог вернуться на фронт

Для контрактника из Тюмени собрали деньги на протез, чтобы он мог вернуться на фронт

1 ноября 2023, 06:06
Фото: Артем Черненко / 1MI
О сборе средств на протез ноги объявили друзья бойца. Они сообщили, что нужную сумму удалось собрать достаточно быстро.

Контрактник из Тюмени Александр Галкин лишился ноги в бою под Бахмутом. Сейчас мужчина находится на реабилитации, ему предстоит долгое лечение. Бойцу пообещали изготовить протез, но только через год, столько времени он терять не собирается.

Купить протез самостоятельно тюменец не может: он стоит около 500 тысяч, таких денег у мужчины нет. Ему решили помочь его друзья, объявив сбор средств. Необходимую сумму удалось собрать достаточно быстро.

«Я ранен — мне нужна помощь»: тюменский боец из зоны СВО обратился к Путину
Узнать подробнее
Фото: Александр Галкин / ВКонтакте
«Хотим поделиться с вами нашей радостью, теория шести рукопожатий сработала и даже быстрее, чем мы думали! Мы собрали хорошую сумму для получения протеза, а также нашлись люди, которые оказали большую информационную помощь (контактами куда, к кому и как обращаться)», — сообщили друзья бойца.

Ранее «Наш Город» рассказал, что Александр Галкин заключил контракт на службу в октябре 2022 года. С того момента и до лета 2023 года он работал в Бахмуте и Кременной снайпером и оператором дрона «Камикадзе».

Читайте также:
«Сомневаюсь, что там в живых кто-то остался»: на СВО погиб 27-летний тоболякТюменский герой Рустам Сайфуллин вернулся на СВО после реабилитацииСпасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Помощь#Протезы#Сбор средств#Ранения#Бойцы#СВО#Участники СВО#Друзья#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Родители же живы еще»: тюменские пенсионеры остались без жилья из-за дочери
31 октября, 04:01
«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры
Сегодня, 03:59
«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?
Сегодня, 01:00
График выплат пособий и пенсий в Тюменской области в ноябре 2023 года
31 октября, 07:23
Военный из Тюмени собирает деньги на протез ноги, чтобы вернуться на фронт
31 октября, 11:33
«Сомневаюсь, что там в живых кто-то остался»: на СВО погиб 27-летний тоболяк
31 октября, 14:06