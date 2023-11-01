Для контрактника из Тюмени собрали деньги на протез, чтобы он мог вернуться на фронт

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Контрактник из Тюмени Александр Галкин лишился ноги в бою под Бахмутом. Сейчас мужчина находится на реабилитации, ему предстоит долгое лечение. Бойцу пообещали изготовить протез, но только через год, столько времени он терять не собирается.
Купить протез самостоятельно тюменец не может: он стоит около 500 тысяч, таких денег у мужчины нет. Ему решили помочь его друзья, объявив сбор средств. Необходимую сумму удалось собрать достаточно быстро.
«Хотим поделиться с вами нашей радостью, теория шести рукопожатий сработала и даже быстрее, чем мы думали! Мы собрали хорошую сумму для получения протеза, а также нашлись люди, которые оказали большую информационную помощь (контактами куда, к кому и как обращаться)», — сообщили друзья бойца.
Ранее «Наш Город» рассказал, что Александр Галкин заключил контракт на службу в октябре 2022 года. С того момента и до лета 2023 года он работал в Бахмуте и Кременной снайпером и оператором дрона «Камикадзе».