Тюменские налоговики банкротят клининговую компанию, обслуживающую госучреждения

По данным системы СБИС, «Саттва» работает на тюменском рынке с 2005 года. Учредителем компании является Дмитрий Губанов. Клининговая фирма является активным участником системы госзакупок — ранее обслуживала управы административных округов Тюмени, департамент земельных отношений и градостроительства, центр занятости населения. По итогам 2022 года выручка предприятия снизилась на 36% и составила 26,1 миллион рублей, чистая прибыль упала на 15% — до 10 миллионов рублей.