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ФНС Тюменской области банкротит крупную клининговую компанию за долги по налогам

Тюменские налоговики банкротят клининговую компанию, обслуживающую госучреждения

15 ноября 2023, 05:02
Фото: 1MI

ФНС Тюменской области банкротит крупную клининговую компанию за долги по налогам

Тюменские налоговики банкротят клининговую компанию, обслуживающую тюменские госчреждения. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 направила в Арбитражный суд иск о признании банкротом клининговой компании «Саттва».
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Суд

В исковом заявлении, размещенном на портале «Электронное правослужие» указано, что предприятие задолжало налоговой службе более 11,2 миллионов рублей.

По данным системы СБИС, «Саттва» работает на тюменском рынке с 2005 года. Учредителем компании является Дмитрий Губанов. Клининговая фирма является активным участником системы госзакупок — ранее обслуживала управы административных округов Тюмени, департамент земельных отношений и градостроительства, центр занятости населения. По итогам 2022 года выручка предприятия снизилась на 36% и составила 26,1 миллион рублей, чистая прибыль упала на 15% — до 10 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские налоговики требуют признать банкротом компанию «Техстрой». Сумма долга предприятия достигла 15 миллионов рублей.

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