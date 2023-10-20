ФНС Тюменской области банкротит фирму, которая работала в нескольких регионах РФ

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский бизнесмен подала в суд Курганской области иск на 69 миллионов рублей к компании курганского депутата Александра Черняка «МобиДик». Такая сумма сложилась из задолженности в размере 29,6 миллионов рублей и пени за просрочку сроков оплаты.