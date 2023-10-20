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ФНС Тюменской области банкротит фирму, которая работала в нескольких регионах РФ

ФНС Тюменской области банкротит фирму, которая работала в нескольких регионах РФ

20 октября 2023, 04:50
Фото: 1MI
Тюменские налоговики требуют признать банкротом компанию «Техстрой». Исковое заявление с требованием признать предприятие банкротом подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 18 октября.
Сюжет
Суд

В иске указано, что «Техстрой» задолжал налоговикам около 16,5 миллионов рублей.

Согласно открытым данным, ООО «Техстрой» специализируется на производстве отделочных и ремонтных работ. Компания не раз становилась участником торгов, проводимых в Тюменской, а также Свердловской, Челябинской, Московской, областях и Удмуртии. Финансовое положение ООО «Техстрой» стабильно.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский бизнесмен подала в суд Курганской области иск на 69 миллионов рублей к компании курганского депутата Александра Черняка «МобиДик». Такая сумма сложилась из задолженности в размере 29,6 миллионов рублей и пени за просрочку сроков оплаты.

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