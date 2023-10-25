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Posted 25 октября, 02:54

Published 25 октября, 02:54

Modified 25 октября, 02:56

Updated 25 октября, 02:56

В Тюменской области простились с погибшим в зоне СВО механиком-водителем

В Тюменской области простились с погибшим в зоне СВО механиком-водителем

25 октября 2023, 02:54
Фото: Ольга Лузина / 1MI
Махмуд Саитов был родом из деревни Юрмы. Контракт о продлении военной службы он подписал в мае.
Сюжет
Воины

Жители деревни Юрмы Тюменской области простились с земляком, погибшим в зоне специальной военной операции.

Как сообщается в газете «Сельский Труженик», Махмуд Саитов подписал контракт о продлении воинской службы 16 мая 2023 года. В зоне СВО он был старшим наводчиком гранатометного отделения и имел специальность механика-водителя.

Фото: "Сельский Труженик"

Во время боев 4 октября 2023 года мужчина получил множественные осколочные ранения. Скончался Махмуд Саитов 9 октября в севастопольском госпитале не приходя в сознание.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб танкист из Тюменской области. Александр Бекшенев получил смертельное ранение 10 октября, ему был всего 31 год.

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