В Тюменской области простились с погибшим в зоне СВО механиком-водителем

Posted 25 октября, 02:54
Published 25 октября, 02:54
Modified 25 октября, 02:56
Updated 25 октября, 02:56
Жители деревни Юрмы Тюменской области простились с земляком, погибшим в зоне специальной военной операции.
Как сообщается в газете «Сельский Труженик», Махмуд Саитов подписал контракт о продлении воинской службы 16 мая 2023 года. В зоне СВО он был старшим наводчиком гранатометного отделения и имел специальность механика-водителя.
Во время боев 4 октября 2023 года мужчина получил множественные осколочные ранения. Скончался Махмуд Саитов 9 октября в севастопольском госпитале не приходя в сознание.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб танкист из Тюменской области. Александр Бекшенев получил смертельное ранение 10 октября, ему был всего 31 год.