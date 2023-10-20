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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Тюменцам рассказали, как распознать онкологию во время секса

Тюменцам рассказали, как распознать онкологию во время секса

20 октября 2023, 14:21
Фото: 1MI
На развитие онкологических заболеваний может указывать несколько основных симптомов. Медики объясняют, с чем они могут быть связаны.

Развитие онкологии нередко сопровождается дискомфортом и необычным поведением организма, сообщает РОСБАЛТ.

В частности, неприятности могут возникнуть и во время полового акта. Например, на наличие рака простаты может указывать боль и жжение во время семяизвержения или эякуляции. Трудности в мочеиспускании и малое количество спермы также являются немаловажными симптомами.

Врачи объясняют эти симптомы тем, что новообразование может оказывать давление на близлежащие органы. Кроме того, развивающаяся опухоль может вызывать боль в пояснице, ребрах, на верхней части бедер и даже в костях.

На рак простаты также указывает частое мочеиспускание и чувство неполного опустошения мочевого пузыря. Со стороны мужских половых органов также возможны появление крови в сперме и сложности в поддержании сексуального возбуждения.

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#Общество#Тюмень#Медицина#Тюменская область#Секс#Онкология#Дмитрий Балобанов
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