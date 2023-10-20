Тюменцам рассказали, как распознать онкологию во время секса

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Развитие онкологии нередко сопровождается дискомфортом и необычным поведением организма, сообщает РОСБАЛТ.
В частности, неприятности могут возникнуть и во время полового акта. Например, на наличие рака простаты может указывать боль и жжение во время семяизвержения или эякуляции. Трудности в мочеиспускании и малое количество спермы также являются немаловажными симптомами.
Врачи объясняют эти симптомы тем, что новообразование может оказывать давление на близлежащие органы. Кроме того, развивающаяся опухоль может вызывать боль в пояснице, ребрах, на верхней части бедер и даже в костях.
На рак простаты также указывает частое мочеиспускание и чувство неполного опустошения мочевого пузыря. Со стороны мужских половых органов также возможны появление крови в сперме и сложности в поддержании сексуального возбуждения.