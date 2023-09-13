«Сезон самоубийств»: как тюменцам пережить осеннюю депрессию

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Тюменские психологи говорят о том, что для людей, склонных к сезонной депрессии, начинается непростой период. Осенью запускается процесс анализа прожитого лета и оценка перспектив на осенне-зимний период, что может нагонять на мысли о безысходности и гиперболизировать даже самые незначительные проблемы.
«Это жуткая цепочка мыслей. Сначала из-за сезона людей покидают силы, в связи с чем падает продуктивность, а это затрагивает не только рабочую сферу, но и межличностную. Человек начинает переживать о том, что у него все перестало получатся, что чревато мыслями и бессмысленности и безысходности», — объясняет психолог Петр Зосимов.
Все внутренние кризисы и переживания в осенний период часто берут верх над человеком и заставляют его размышлять о смерти. В состоянии упадка сил, может казаться, что выхода нет, ведь энергия на решение проблем покидает, а плохие мысли звучат все громче.
«Здесь важно вовремя обратиться к специалисту. Проблема может быть, как ментальной, так и физиологической. Многие не совсем понимают, как работает депрессия. Ведь организм минимизирует выработку, так называемых „гормонов радости“, из-за чего выйти из тяжелого состояния бывает сложно», — объясняет психиатр Ольга Конева.
К сожалению, в Тюмени значительная часть людей страдает от депрессии, по оценке психиатра, это примерно 35-40% населения региона, почти половина этого показателя — дети и подростки. В Тюменской области уже более чем на треть увеличилось число попыток суицида среди подростков. Психологическая помощь потребовалась в 2022 году более 6,2 тысячам детей.
Среди взрослых отмечается, что депрессией чаще страдают женщины, у них также регистрируется большее число суицидальных попыток. Однако около 90% самоубийств совершаются мужчинами.
«Наш город» поговорил с тюменкой Дарьей С., которая решилась поделиться своей историей борьбы с депрессией и жизни после попытки самоубийства.
«Прошлой осенью я страдала от тяжелой депрессии. Мысли о том, что все тщетно, что ты одинок, никому не нужен и ни на что неспособен, перекрикивают здравый смысл. Ты теряешь аппетит к жизни и даже не можешь встать с кровати. Жить не хотелось, а сил на поход к специалисту не было», — рассказывает девушка.
В один из непростых дней девушка вдруг ощутила небольшой прилив сил и отправилась по магазинам, чтобы порадовать родных и близких подарками. Это желание возникло у нее спонтанно, однако она в тот день понимала, что вечером она решится на роковой шаг.
«Я со всеми очень весело общалась. Уже позже мне рассказали, что я выглядела счастливой. Но вечером я сделала эту ошибку. К счастью, меня спасли, за что спасибо врачам и подруге, нашедшей меня в тяжелом состоянии дома», — вспоминает тюменка.
После этого случая девушку направили на лечение в дневной стационар психо-неврологического диспансера, где с ней работал психиатр, подобравший необходимые препараты и психолог, разбирающий ее внутренние проблемы.
«И так за пару месяцев я смогла победить это. Я хочу жить и радоваться каждой минуте в этом мире! И своим примером я хочу показать, что нельзя затягивать поход к специалисту, вам точно помогут. Я сейчас не состою ни на каком учете и никаких ограничений у меня нет, а потому бояться психиатров не нужно. Вы также можете обратиться к платному врачу и тогда никто и не узнает о вашей проблеме. Главное — попросите о помощи, это очень важно», — рекомендует Дарья.
Врачи также предостерегают тюменцев от самолечений препаратами, так как фармакологическое воздействие при депрессии и других расстройствах должно проходить строго под контролем врача, в противном случае эффект от лечения может быть обратным.
Мы проконсультировалась с Марией Егоровой, врачом психиатром-наркологом ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», которая рассказала о суицидальных рисках и способах помощи человеку, оказавшемуся в тяжелом состоянии.
«Многое зависит от особенностей личности и обстоятельств. Большинство суицидентов „кричат о помощи“, это происходит на этапе обдумывания, когда срабатывает антисуицидальный барьер. Они косвенно в разговорах затрагивают эту тему, чтобы узнать отношение близких к самоубийствам, тем самым получают положительное подкрепление своих мыслей, безразличие или отрицательную реакцию», — говорит эксперт.
Другие же ясно говорят о своих намерениях: «Я не могу этого выдержать. Я не хочу больше жить. Я хочу покончить с собой», могут присоединиться манипуляции и шантаж. При серьезных намерениях высказывания могут носить завуалированный характер: «Вы не должны беспокоиться обо мне», «Я не хочу создавать для вас проблемы», «Я хочу уснуть и не проснуться», «Скоро эта боль будет уже позади», «Они будут очень жалеть, когда я их покину».
Некоторые приводят свои дела в порядок, раздаривают личные вещи. Так же наблюдается резкое изменение в поведении, замкнутость или выраженная общительность, потеря интереса к окружающему, рискованные и саморазрушающие действия. Любые высказывания не должны игнорироваться.
«Если заподозрили, что у человека имеются мысли о самовольном уходе из жизни или он открыто говорит о своих намерениях, то необходимо выслушать человека и обсудить последствия его действий. Нужно вспомнить или придумать человека, который искренне поддержит, пожалеет и какие слова он скажет, что посоветует и как будет действовать в сложившейся ситуации. Важны положительные эмоции, поддержка и варианты решения сложной жизненной ситуации», — говорит Егорова.
В таком непростом вопросе важно не упустить время, на крайний случай в Центре суицидальной превенции (г. Тюмень ул. Герцена, 74) работает телефон доверия, также можно связаться через 112, специалисты проводят консультации людей попавших в стрессовую жизненную ситуацию, находящимся в состоянии острого психологического кризиса с беспокойством, тревогой, интенсивными негативными эмоциями, депрессивным состоянием, стоящим перед выбором между жизнью и смертью.
Психолог Петр Зосимов отмечает, что в легких случаях осенней депрессии, когда речи о суицидальных мыслях нет, может помочь самотерапия.
«Начните копаться в своих мыслях и найдите их исток. Всем рекомендую вести дневник автоматических мыслей, этот метод часто применяют в когнитивно-поведенческой терапии. При возникновении тоски или плохих мыслей, запишите: что вы чувствуете, о чем думаете и что спровоцировало эту реакцию. Потом проанализируйте написанное и вы поймете, что многие ваши мысли о том, что вы какой-то не такой или вы с чем-то не справляетесь — необъективны», — советует специалист.
Также в осенний период важно стараться чаще видеться с друзьями и проводить время в кругу семьи. Иногда решиться на выход из дома будет непросто, но постарайтесь сделать усилие и чаще организовывайте пешие прогулки. Это поможет вам сохранить бодрость духа и проще перенести непростой период.