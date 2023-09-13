«Сезон самоубийств»: как тюменцам пережить осеннюю депрессию

Другие же ясно говорят о своих намерениях: «Я не могу этого выдержать. Я не хочу больше жить. Я хочу покончить с собой», могут присоединиться манипуляции и шантаж. При серьезных намерениях высказывания могут носить завуалированный характер: «Вы не должны беспокоиться обо мне», «Я не хочу создавать для вас проблемы», «Я хочу уснуть и не проснуться», «Скоро эта боль будет уже позади», «Они будут очень жалеть, когда я их покину».