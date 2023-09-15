«Цена растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке

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Несмотря на то, что сейчас тюменцы регулярно сообщают о том, что с полок аптек пропал какой-то из зарубежных препаратов, это не является актуальным явлением, а лишь следствием импортозамещения, произошедшего несколько лет назад.
«Не понимаю всеобщей паники, ассортимент изменился несильно, так как импортозамещение прошло не в этом году, а года 3-4 назад. Просто на складах было много запасов, которые иссякли, поэтому последствия мы замечаем лишь сейчас и будем замечать еще примерно полгода», — рассказывает владелица аптеки в Тюмени.
Вместе с исчезновением импорта, тюменцы также замечают и рост цен на препараты. Многих удивляет увеличение стоимости лекарств российского производства, из-за чего строятся догадки о том, что отечественные компании наживаются на импортозамещении, не оставляя людям выбора.
«Однако это не так. Цены выросли ровно также как и на другие товары в стране: продукты одежда, обувь, недвижимости и так далее. Закупочная стоимость также растет в пределах нормы, это закономерный процесс и не было у нас случаев откровенного скачка ценника», — уверяет эксперт.
Владелицей аптеки также было замечено несколько эпизодов снижения качества продукции. Так в отечественные глюкометры ранее клали тест-полоски для измерения сахара, теперь в коробке того же производителя их нет.
«Таких единичных случаев много. Но я не могу сказать, что они особенно значительны. Также нельзя сказать, что качество препаратов ухудшилось. Но я говорю о качестве товаров, приобретаемых в аптеках, а не в интернете на сомнительный сайтах», — говорит женщина.
Действительно, сейчас многие тюменцы, желая купить привычный импортный препарат, ушедший с рынка, пытаются найти его в интернете. Однако такой вариант стоит отмести сразу, вам под видом лекарства могут продать что угодно и последствия приема неизвестных таблеток могут быть фатальными.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы в сезон гриппа и ОРВИ не спешат идти в аптеки за лекарствами. Несмотря на рост заболеваемости, фармацевты заметили отток покупателей.