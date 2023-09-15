nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:00

Published Сегодня, 01:00

Modified Сегодня, 01:00

Updated Сегодня, 01:00

Владелица аптеки рассказала, где безопаснее всего покупать препараты.

«Цена растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке

15 сентября 2023, 01:00
Фото: 1MI
Владелица аптеки рассказала, где безопаснее всего покупать препараты.

Владелица тюменской аптеки рассказала о ситуации на рынке фармакологии

Полки тюменских аптек на данный момент по большей части заполнены отечественными препаратами. Тюменцы, ранее отдававшие предпочтение импорту, пока не готовы доверять аналогам, много вопросов возникает к цене и качеству товаров.

Несмотря на то, что сейчас тюменцы регулярно сообщают о том, что с полок аптек пропал какой-то из зарубежных препаратов, это не является актуальным явлением, а лишь следствием импортозамещения, произошедшего несколько лет назад.

«Не понимаю всеобщей паники, ассортимент изменился несильно, так как импортозамещение прошло не в этом году, а года 3-4 назад. Просто на складах было много запасов, которые иссякли, поэтому последствия мы замечаем лишь сейчас и будем замечать еще примерно полгода», — рассказывает владелица аптеки в Тюмени.

Вместе с исчезновением импорта, тюменцы также замечают и рост цен на препараты. Многих удивляет увеличение стоимости лекарств российского производства, из-за чего строятся догадки о том, что отечественные компании наживаются на импортозамещении, не оставляя людям выбора.

«Однако это не так. Цены выросли ровно также как и на другие товары в стране: продукты одежда, обувь, недвижимости и так далее. Закупочная стоимость также растет в пределах нормы, это закономерный процесс и не было у нас случаев откровенного скачка ценника», — уверяет эксперт.

Владелицей аптеки также было замечено несколько эпизодов снижения качества продукции. Так в отечественные глюкометры ранее клали тест-полоски для измерения сахара, теперь в коробке того же производителя их нет.

«Таких единичных случаев много. Но я не могу сказать, что они особенно значительны. Также нельзя сказать, что качество препаратов ухудшилось. Но я говорю о качестве товаров, приобретаемых в аптеках, а не в интернете на сомнительный сайтах», — говорит женщина.

Действительно, сейчас многие тюменцы, желая купить привычный импортный препарат, ушедший с рынка, пытаются найти его в интернете. Однако такой вариант стоит отмести сразу, вам под видом лекарства могут продать что угодно и последствия приема неизвестных таблеток могут быть фатальными.

Тюменцы пожаловались на дефицит зарубежных лекарств в аптеках
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы в сезон гриппа и ОРВИ не спешат идти в аптеки за лекарствами. Несмотря на рост заболеваемости, фармацевты заметили отток покупателей.

Читайте также:
Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарстваВ Тюмени запретят продажу практически всех лекарств без рецепта«Сезон самоубийств»: как тюменцам пережить осеннюю депрессию
#Общество#Тюмень#Медицина#Тюменская область#Лекарства#Аптеки#Алиса Вернер
Подпишитесь
«Дети в опасности»: дороги у школ оказались не готовы к новому учебному году
Вчера, 08:22
Осенью в Тюмени вырастут цены на продукты до 50% из-за падения рубля
Вчера, 04:52
Заболевших — больше, покупателей — меньше: в аптеках Тюмени упал спрос на лекарства
Вчера, 08:10
Блогера из Тобольска проверяют на дискредитацию ВС РФ
Вчера, 06:48
Пережить осень в Тюмени — легко: нутрициолог перечислила симптомы дефицита витаминов
Вчера, 10:30
Звезда шоу «Пацанки» из Тюмени креативно изуродовала машину парню за измену. Видео
Вчера, 12:27