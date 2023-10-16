Тюменцам рассказали, обязательно ли переводить ребенка в другую школу при переезде

Этот вопрос возник у жительницы региона, она задала его уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову. По ее словам, семья переехала в другую часть города, после чего руководство школы начало настаивать на переводе ребенка в другое образовательное учреждение, несмотря на желание ребенка остаться. По мнению тюменки, права ребенка были нарушены.