Тюменцам рассказали, обязательно ли переводить ребенка в другую школу при переезде

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Перевести ребенка в другую школу при переезде — желательно, но не обязательно. Принуждать родителей к этому права никто не имеет.
Этот вопрос возник у жительницы региона, она задала его уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову. По ее словам, семья переехала в другую часть города, после чего руководство школы начало настаивать на переводе ребенка в другое образовательное учреждение, несмотря на желание ребенка остаться. По мнению тюменки, права ребенка были нарушены.
«Заставить родителей перевести ребенка в другую школу без их согласия невозможно, но смотреть на эту ситуацию и действовать надо в интересах ребенка. Первая задача, которую должны решать родители, это безопасность школьника. Ребенок один добирается до этой школы? Как трудно ему это дается? Не опаздывает ли на уроки? Важно понимать, что сокращается время на его отдых, время приготовления уроков, из-за этого он может лишиться возможности посещать какие-то кружки и студии», — цитирует Андрея Степанова «Тюменская область сегодня».
Он также подчеркнул, что самая близкая школа — это место, где ребенок может завести друзей и обеспечить себе дополнительную безопасность. Дети, с которыми он учится и играет во дворе, служат еще и психологической поддержкой.