Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:58
В школах Тобольска предлагают ввести единый стандарт школьной формы. Этот вопрос поднял глава города Максим Афанасьев во время заседания с директорами образовательных учреждений.
«Об этом постоянно говорят на разных уровнях. Пришло время вплотную заняться этим вопросом, изучить практики других городов и регионов, посмотреть, насколько вообще реально внедрить форму и с какими сложностями мы можем в этом процессе столкнуться», — отметил глава города в своем Телеграм-канале.
Помимо школьной формы, на заседании обсуждалось проведение выпускного. По словам Максима Афанасьева, праздник нужно отмечать в другом, более ярком формате. Касаемо вопроса патриотического воспитания, глава города отметил, что работа также должна проводиться в иной форме, чтобы не стать формальностью.