В школах Тобольска предлагают ввести единый стандарт школьной формы

Помимо школьной формы, на заседании обсуждалось проведение выпускного. По словам Максима Афанасьева, праздник нужно отмечать в другом, более ярком формате. Касаемо вопроса патриотического воспитания, глава города отметил, что работа также должна проводиться в иной форме, чтобы не стать формальностью.