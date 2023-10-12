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Вопрос поднимался во время заседания с директорами школ.

В школах Тобольска предлагают ввести единый стандарт школьной формы

12 октября 2023, 04:55
Фото: Алена Глазкова / 1MI
Вопрос поднимался во время заседания с директорами школ.
Школьная форма, выпускные и патриотическое воспитание: эти и другие вопросы обсудил глава города с директорами школ.

В школах Тобольска предлагают ввести единый стандарт школьной формы. Этот вопрос поднял глава города Максим Афанасьев во время заседания с директорами образовательных учреждений.

«Об этом постоянно говорят на разных уровнях. Пришло время вплотную заняться этим вопросом, изучить практики других городов и регионов, посмотреть, насколько вообще реально внедрить форму и с какими сложностями мы можем в этом процессе столкнуться», — отметил глава города в своем Телеграм-канале.
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Помимо школьной формы, на заседании обсуждалось проведение выпускного. По словам Максима Афанасьева, праздник нужно отмечать в другом, более ярком формате. Касаемо вопроса патриотического воспитания, глава города отметил, что работа также должна проводиться в иной форме, чтобы не стать формальностью.

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#Общество#Тюменская область#Образование#Школа#Школы#Тобольск#Военно-патриотическое воспитание#Выпускной вечер#Любовь Селезнева
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